陳伶俐傳離婚後隻字不提富商老公劉頌銘 頻有一舉動疑暗示婚姻現狀？

林敏驄前妻、49歲的前落選港姐陳伶俐，攜兩子改嫁新加坡隱形富豪後人劉頌銘後，一直過住闊太生活。但陳伶俐近年屢傳婚姻亮紅燈，今年6月被發現悄悄將IG上的夫妻合照全數刪除，僅留下多年前的舊照，令婚變傳聞甚囂塵上。陳伶俐近日更新社交平台，發布一段意味深長的帖文，引起外界揣測。

陳伶俐單人照配感性宣言

陳伶俐近日在IG限時動態更新近況，相片中見到身穿天藍色V領連身闊腳長褲的陳伶俐，以一頭清爽短髮示人，而富貴老公劉頌銘卻未見蹤影。陳伶俐的單人照配文更惹人關注：「真正的幸福，不是只遇見一個你喜歡的人。而是先找回那個，本來就完整的自己。」陳伶俐在文末又強調愛自己，做自己：「love yourself, be yourself」，似意有所指。

陳伶俐享受生活滋養自己

而今日（2日）陳伶俐在IG分享在餐廳內打卡，又在露天地方飲嘢，可見陳伶俐享受生活。而另一張陳伶俐的單人自拍照，寫上「Self love is the best love」字句，又在帖文中留言：「好好滋養自己 #loveyourself」，令人聯想到其婚姻狀况。

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陳伶俐曾嫁年差18歲林敏驄

陳伶俐嫁入豪門前，曾以19歲之齡參加1996年港姐，落選後加入TVB，成為資訊節目《城市追擊》主持。陳伶俐之後認識年長18歲的音樂人林敏驄，二人公開戀情後翌年奉子成婚，為林敏驄誕下兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji），二人卻在2008年離婚，結束10年婚姻，兩子隨母生活。

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陳伶俐傳獲奶奶贈過億星洲豪宅

陳伶俐與劉頌銘再婚後，誕下兒子劉駿浠（Marengo），有指陳伶俐婆媳關係好，深得老爺奶奶愛錫。陳伶俐婚後住在山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，有傳獲奶奶贈1.5億元的新加坡的豪宅作為禮物。

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