Jeremy稱MIRROR「齊章」稍後宣傳團歌 魏浚笙歌影視三棲搏殺 ZPOT四出試鏡夠主動

由7月24日起，一連4個星期、合共8個晚上，「昂坪 360 二十周年呈獻：叱咤 903 星空下音樂會」在昂坪市集舉行。昨晚（1日）音樂會，由MIRROR成員Jeremy （李駿傑）、Jeffrey（魏浚笙）及男團 ZPOT演出。雖然當晚在雨中開騷，但未減粉絲的熱情，一早到場霸位支持偶像。當Jeremy唱完《Away》後，發現耳機無聲，隨即工作人員處理後，未有阻礙演出。壓軸唱出新歌《黑蛇傳》時雨勢越來越大，不過

Jeremy一於少理，繼續跳唱又跪地。

魏浚笙無票房壓力

接受訪問時，對於粉絲雨中到場支持，Jeremy坦言好感動，所以好想快演出完讓他們離開，雖然台上濕滑，但有工作入員清理，所以不會擔心跳唱時跣到，又笑言在雨中唱歌有另一番感覺。同場演出的Jeffrey，透露本月11日推出新歌，曲風跟以往有所不同是新挑戰，今次合作班底自己很鍾意。近日客串HOY新處境劇《你的保安李寶安》的他，主演電影《浪花男女》快將上映，Jeffrey表示將會上演優先場，亦已經售罄，又笑言今次情義相廷演出，對票房沒有壓力，壓力交畀導演，笑言票房過8000萬就會水著Look騷上半身。在旁的Jeremy指有Jeffrey演出電影，會想入場睇戲支持，會睇完再睇。

Jeremy祝「五索」早日康復

另外，提到上月29日是MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的38歲生日，Jeremy表示稍後12子為團歌到電台宣傳，大家到時見面，因為近排各有各忙工作未有時間見面。談到被指跟網紅「五索」鍾睿心似樣的Jeremy，問到可有留意對方在社交平台自爆胸部嚴重灼傷一事？Jeremy坦言沒有留意，希望對方早日康復。

ZPOT感激Fans冒雨支持

至於ZPOT對於天雨路滑表演跳唱，表示未有驚過，反而獲得冒雨粉絲支持相 好感動。提到陳廷羲（Ian Hannz）被爆坐纜車畏高，他表示正是坐在地面透明的水晶車廂，搞到不敢望向地下，笑言就算有女朋友都不會帶同一起坐，但纜車上到山的中段時，因距離地面不太高，亦成功挑戰跪在玻璃地面上，大讚好享受。

Ian Hannz同劉青雲合作

提到現正參演英皇電影《復仇的人》跟劉青雲合作。Ian Hannz坦言有機會跟前輩演出是很好的經驗，又認同劉青雲被稱為「定海神針」，因為近距離感受到對方的演技及穩定的氣場，令他獲益良多，雖然初時對戲時感覺有點驚，但青雲好chill又友善，自己亦慢慢冷靜下來。

Gordon學泰拳想拍電影

雖則6位成員暫時未有演戲的機會，但他們表示有不斷去試鏡，從而對演戲產生濃厚興趣。張肇維（Gordon）笑言本身有學泰拳，希望可以將來參演功夫電影。而林焯彥（Marcus）則謂會打空翻，也想試拍愛情及動作片，周德誠（Cow）並謂想拍校園片。其後一眾成員齊齊建議不如演出一齣集結功夫、愛情校園又搞笑的音樂劇。