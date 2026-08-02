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Ian陳卓賢尾場邀陳蕾做嘉賓呼應「23約」23:23完騷 回應贊助商忘派飛 :唯一任務做好演出 收姜濤$10利是直認佔晒便宜

影視圈
更新時間：12:15 2026-08-02 HKT
發佈時間：12:15 2026-08-02 HKT

陳卓賢（Ian）九場演唱會《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》昨晚（1日）在啟德體藝館舉行尾場，文化體育及旅遊局局長羅淑佩也有到場，而她更身穿Ian在2020年創作自家服飾品牌《KiNDIPANDANT》牛仔褸現身。

Ian大讚尾場氣氛好

演唱會繼續於8點23分開場，以白馬王子Look現身舞台的Ian唱出《鯨落》，為演唱會揭開序幕。唱出多首歌後，Ian開口大讚今晚氣氛好，又謂場地的供電是以分貝來計，電量足就可以唱耐點，而今晚是第九場、也是錄影場，大家也不需「留聲」，笑指今晚主題是「Party Night」，若沒聲就等於在《傷口上灑辣椒醬》。Ian唱完《花邊細胞》，螢幕上再次顯示他在台下直播換衫片段，除了大騷爆肌身材外，Ian期間亦不時望着鏡頭放電，惹來全場瘋狂尖叫，而之後返回台上的他，跳完舞又除去恤衫剩下背心，惹來全場依哇鬼叫。唱出《給千億顆星選中的二人》時，Ian大派福利落台跟大家拉近距離，期間他更配合粉絲做出比心手勢。

Ian提情侶要珍惜對方

返回台上後的Ian又問大家是否有幻想過永恆是什麼，他感性表示以前無論在愛情、友情或其他人與事，也相信有永恆，認為只要努力維繫就可以，但人越大就發覺會因為有好多唔同嘅因素會影響：「愛情，我覺得要遇上一個你中意嘅人，然後又要咁啱佢都中意你，機率已經好細，之後大家都想發展一段關係，個機率就更加細，所以係好得來不易嘅一樣嘢。」又叮囑大家不要遇到小事就認為兩人的關係有裂痕，也不要因壓力大或不順心，就將情緒發洩在身邊人身上，要好好珍惜對方。

Ian與陳蕾綵排無偈傾

Ian找來曾為「鷹小組」作曲的陳蕾擔任嘉賓，兩人合唱完《吃腐肉的鷹》後，陳蕾笑指為了保留新鮮感，所以兩人綵排時只打招呼，未有傾偈，避免話題耗盡。他們又提到首次合作其實是在2023年拉闊音樂會，見面第一日幾乎沒互動，直到在排舞室，他們兩個「舞王」才真正認識，之後逐步在音樂上交流，陳蕾又讚現在Ian在台上跳舞獨當一面，之後她唱出《熒光》，指揀選這首歌主要是因為Ian曾在IG分享過。

陳卓賢成功完成全創作個唱目標

Ian在演唱會尾聲又感性地表示成長真的沒有公式，每個人都會在不同的地方吸取養分令自己成長，又指每天都會有新的事物發生：「人生同成長係好大課題，每個人都要經歷，但同時間又唔係好想去經歷，因為成長有時都係殘酷嘅嘢，但我哋唔可以唔經歷，經歷完成長之後就會有個更加好嘅自己。」Encore環節，Ian先後唱出《Got U》、《DWBF》、《在遠方的你》，之後他重提自己在2024年完成了《TEARS》演唱會後定下目標，就是要開一個全部自己創作歌曲的演唱會，而今次就完成了，自己也想下一步將會做什麼，又表示今日突然找回在2020年自己第一首作曲作詞的《鯨落》Demo，更即場播放，希望提醒自己每次也是一小步一小步去做，今次完結後就會當自己重新開始，而演唱會最後在23:23分完結，完美呼應「23約」。

陳卓賢能與黎明相提並論感萬幸

Ian在完場後受訪，對於完場時間在「23:23」，他笑指這是完美句號，又是這不是預謀，而是一個好美麗的巧合，至於是否會被罰錢？他表示好像沒有，笑言在台上不知時間，因問親大家都是「8點」。對於他在演唱會中大晒爆肌身材，Ian說：「多謝觀眾賞面，我覺得演唱會有唔同嘅元素，當然有好多好音樂性嘅部分，又有跳舞，自彈自唱，每一樣都有，純粹想氣氛好啲，即係觀眾嘅觀賞性，想俾到啲開心啲嘅畫面俾佢哋。」提到他若在台上爆肌相信觀眾會更開心，Ian就謂當初想的時候，覺得大家不知道他們在後台換衫時的畫面，所以帶大家直擊一下，至於是否為了今次脹卜卜的爆肌身型操練很久？Ian指苦練是個半月，一日操兩課，而飲食方面也非常節制，問他是否滿意自己身材？他說：「大家滿意我就滿意！」Ian後台爆肌直播後，有網民翻出黎明在34年前舉行的《一夜傾情演唱會》中亦試過直播換衫，問到是否怕與黎明比較？他說：「如果可以同黎天王相提並論，同到佢比較簡直係我嘅榮幸啦，將我嘅名字同佢嘅名字擺埋一齊已經係我嘅萬幸。」

陳卓賢靜候緣份安排

對於他在台上感性表示不相信愛情和友情可以永恆，Ian指在台上的說話都是很真心，坦言愛情亦是不容易搵到，但只要真心對待，這個人終有一日會出現，現在自己專注在工作上，至於緣份方面就靜候安排，問到是否經歷過某些事所以有感而發？他說：「創作人當然有情感投放喺創作嘅歌曲，無論係自己話睇到啲書畫電影，都成為我創作嘅養分，（有冇親身經歷？）愛情？梗係有經歷過。（小事發脾氣都有？）咁又冇，呢個係純粹提醒返大家要珍惜，我見好多朋友仔都會係咁，會有啲可惜。」

陳卓賢開心佘詩曼捧場

Ian第七場演唱會因贊助商忘記派飛出現大量吉位，他臨場叫後排觀眾向前坐免費升級座位，化解危機，被大家指高EQ，Ian指自己的精力在演唱會中，沒有看這些報道，因為9場騷不同主題，要記的事情很多：「我120分投入準備演出，覺得身為表演者最緊要係要應付好演出，（有冇了解返件事？）嗰日臨出場先知，開場前我都好多嘢要準備，所以我冇理太多舞台外嘅嘢，觀眾入到場我唯一要做嘅任務就係要提供一個好嘅表演俾佢哋睇，（有冇影響你心情？）冇冇冇，其實第七場嘅反應都好好。」他又笑言人生有好多不尋常的事發生，當日的主題是「Miracle」，就算機率少的事情也會有機會發生，最重要是做好自己要做的事情。提到佘詩曼也有來捧場，Ian坦言私下跟對方並不熟，很感謝她有聽自己的歌，對方有興趣來看演唱會感到十分萬幸，也超級開心，問到羅局長今次也有來睇騷，Ian表示知道，但因為專注表演，所以不知道她來了幾多場。

Ian只有一日假期


完成演唱會後，Ian透露只有一日假期，因為緊接會有不同的工作，包括MIRROR新歌宣傳、團綜，以及個人的工作：「我啱啱都話要重新開始，絕對唔會覺得我好似完成咗一個目標，就放慢手腳，所以都會繼續寫歌、繼續出歌同做要做嘅嘢。」另外，提到姜濤做嘉賓時只給予一封$10的利是，問到他會否追討更多？Ian說：「唔追討啦，佢嚟做我嘉賓仲俾$10我，簡直就係我佔晒便宜。」

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