劉浩龍嘆被外界誤解定位模糊 台上慶祝50歲生日 單身多年無問題繼續搏殺

劉浩龍《UNITED IN HEARTS劉浩龍2026》演唱會昨晚（1日）於麥花臣場館舉行，他演唱《Mr. Wrong》後，於台上分享指：「唔好意思，有啲甩轆！太緊張喇見到Eric Kwok，係賴你㗎！好似去咗《聲秀》咁有冇幾句評語呀？佢而家好少寫歌畀我，剩係寫畀XiX，但而家又唔做喎，可以寫返多啲畀我！」談到由郭偉亮作曲的經典作品，劉浩龍表示外界或對自己存在誤解，不知道到歌影雙棲下發展重心：「有啲人知道我唱歌，有人話我係拍戲嘅，話我做差人、做賊嘅。或者出面成日有人話我係Mr. Wrong，但只要我屋企人、朋友同粉絲了解我就夠！」

劉浩龍唱《重口味》挑戰陳奕迅

劉浩龍於中段演唱由黎明、張學友等人快歌組成的串燒翻唱歌，其中有《重口味》一曲，在台下首排的原唱者陳奕迅面前演唱，成為一大挑戰。在一輪快歌後，劉浩龍一邊喘息、一邊笑言：「又講嘢？其實我鍾意同大家傾計多啲！」台下觀眾再大叫除衫「唔駛旨意！唔駛旨意呀！2018年已經除咗一次。（回水！）好呀，出面自己攞兩支呀。」其歌單收錄最燴炙人口作品《思覺失調》，他演唱過後隨即對觀眾開玩笑：「大家走得啦！好多人畀張飛錢就係為咗聽呢首歌咋嘛！」觀眾當然未有散去，於是他開始向一眾主辦協辦單位致謝，多次笑指自己成為「幕後猛人」擔任總監之職，並提到為好友方力申此前紅館演唱會做幕後籌備工作：「多謝方力申，我支持佢、佢又支持返我，呢啲咪好朋友囉！方力申去完紅館，可能我都會去呢！」旋即引起觀眾歡呼甚為期待。

劉浩龍50歲生日

鳴謝過後，陳國坤、黃伊汶兒子陳真手捧巨型漢堡包，到台上為將於8月13日迎接50歲生日的劉浩龍慶祝。劉浩龍表示二人關係遠不止叔侄，曾一起到日本去旅行時做室友：「我哋係咩呀？」陳真醒目回應：「係Best friend！」師兄同意表示：「係兄弟！不過你最近做咩漲咗咁多？（陳真：好營養！）小龍呀，下次唔好叫個仔著件咁緊嘅衫！」

劉浩龍感謝「戰友」粉絲

劉浩龍感謝粉絲並以戰友相稱，獻唱《戰友》一曲訴說雙方廿載相知，然後率先在會上演唱尚未派台的新歌：「大家知我有新唱片公司，本來呢首歌應該開騷前派台，唔理咁多，優先畀大家聽咗先！頭先嘅《戰友》係我一路同粉絲溝通嘅橋樑，希望呢隻歌未來成為我哋一齊大合唱嘅歌。我想大家打開手機上嘅燈，我會拍埋MV，如果畀我發現有人齋拍片、唔著燈，我會黑佢面㗎！送畀大家劉浩龍2026新歌《綻放》！」面對一片燈海，直播鏡頭圍繞台上的劉浩龍之餘，亦將演唱會上的粉絲拍攝在內，相信用於MV畫面作珍貴留念。

劉浩龍承諾再開騷

在Encore環節，劉浩龍突然於場中觀席間的通道出場，開始一路跑勻全場一路演唱串燒歌，期間與粉絲握手、擁抱、合照與合唱，令大批中場粉絲有機會與偶像近距離互動。劉浩龍在演唱《髒話阿七》後答應下次開騷與大家見面，不會讓樂迷再等八年之久：「好快見面！多謝大家送畀我呢個生日會！」原來《髒話阿七》為Encore程序最後一首歌曲，但劉浩龍最後不捨地加唱《滄海遺珠》，與全場大合唱下作結。

劉浩龍認籌備時間倉促

劉浩龍於演唱會後接受訪問，坦言開騷籌備時間倉促，僅在兩三個月內完成，加上自己擔任主辦崗位，需要親身處理場地租用、贊助、舞者，未能完全享受舞台：「我跳返落歌手身份，聲線上ok，但好多嘢要兼顧，好精神分裂囉！但都係入行咁耐一個成熟嘅表現，可以多範疇咁工作。」即將於本月13日迎接50歲生日，劉浩龍希望今年在新唱片公司支持下唱更多歌，願望則甚有野心：「希望今晚之後，我哋會嘗試入紅館啦，好似小方咁，希望有機會！」

劉浩龍重新出發

劉浩龍透露最近每晚練歌長達兩小時，是晚已盡力演出，希望樂迷聽到他歌聲裡的熱誠。師兄透露過去4年均為自由身狀態，由自己於2022年營運的公司，到目前在簽約Sony Music後在大公司資源下可以推出更多作品：「如果每年要做幾首歌，隨時真係過百萬！不如搵個好好嘅合作單位一齊做，多謝佢哋一傾就合作到！」笑言自己當做新人一樣與不同創作人合作，會聽公司話推出合適作品，並以新歌《綻放》重申自己唱歌的追求：「我以前好冇信心，開呢個騷、想唱歌，就有返唱歌嘅勇氣，我想唱一首歌代表我唔驚！」

劉浩龍幾年冇拍拖

劉浩龍於演出期間數次提到粉絲早已成家立室，但表示目前仍為單身狀態：「唔會住啦，未拍拖！（有沒有人追你？）我都唔出街！（擇偶條件？）冇條件，而家過得好舒服！（多久沒拍拖？）幾年冇拍拖，他朝一定有機會有，但呢個時間冇諗亦冇搵。」至於開騷獲陳奕迅、梁漢文等大批好友撐場，劉浩龍直言為華星優良傳統：「遵從梅艷芳交帶，大家真係好照顧，好似Edmond、阿臣，我好幸福係佢哋最尾一個師弟，所以咁多年佢哋都好支持我！」在坐均為30多年的朋友，感激大家前來支持。