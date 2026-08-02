周星馳最信賴女人曝光！胞姐周文姬激罕現身師兄弟聚會 星爺自嘲不懂演戲體能難再幕前

由周星馳執導的最新力作《功夫女足》自2026年7月11日在內地上映後，雖然評價呈現極度兩極化，不過無損票房成績，至今票房已衝破20億人民幣，走勢相凌凌厲。在《功夫女足》片尾彩蛋中，《少林足球》的「四師兄」陳國坤與「六師弟」林子聰驚喜現身看台，當林子聰移向周星馳的背影時，兩人中間刻意留出了一個空位，周星馳曾表示：「這個位置是留給達叔的。」林子聰更道出：「那就和她們踢一場！」宣告兩部作品正式連動。

《少林足球》師兄弟相隔逾20年Re-U

不過兩隊人馬未正式開戰前，《少林足球》的師兄弟率先Re-U，同場還有羅家英以及如花李健仁。「三師兄」田啟文坦言今次聚很難得，大家有逾20年未有相聚，美中不足的是「五師兄」周星馳未有現身，但其家姐周文姬則被指亦有到場。周星馳與家姐周文姬的關係相當密切，有指當年正因為周文姬帶周星馳一起去夜蒲，才讓梁朝偉結識了周星馳，兩人進而成為至交好友。周文姬亦曾協助周星馳打點幕後業務，並擔任周星馳旗下上市公司比高集團 的執行董事及薪酬委員會成員。

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周星馳因家姐周文姬認識梁朝偉

梁朝偉曾在1994年於軟硬節目《老人院時間》上表示與周星馳的相識與夜蒲有關，當時梁朝偉認識了周星馳的家姐周文姬，有次周文姬與弟弟一同夜蒲，於是兩人就相識了，成為後來的好朋友。周星馳在7歲的時候父母離異，媽媽凌寶兒獨力照顧周文姬、周星馳和周星霞三姐弟，白天當收銀、晚上兼職清潔，一天打幾份工，外界常有傳言指周星馳「眾叛親離」，但事實上他與家人的關係非常融洽。周文姬不僅是他的姐姐，更是他幾十年來最堅實、最信任的商業與家庭防線，多年來嚴謹管理、滴水不漏的系統流水記錄，面對外界的攀附與討好，周文姬對於旁人送來的謝禮一概拒絕接受，數十年如一日地保持低調作風，只為確保弟弟的聲譽與利益不受半分質疑，甚至近年周星馳執導電影掛著出品人的名字，但實際運作中的財務安排、版權分配，以及繁複的海外收入結算，全是由周文姬在背後有條不紊地處理，堪稱在周星馳電影王國最不可或缺的「隱形製片人」，難怪現身《少林足球》的Re-U。

周星馳體能上幾乎是不可能應付幕前

周星馳的「舊日戰友」谷德昭日前特地北上到深圳影院睇《功夫女足》並在社交平台發長文力撐周星馳，他大讚星爺依然「Keep得住童真」，更直言這是一場「漂亮的勝仗」，他又稱很多觀眾覺得失望是因為帶著「比較舊日作品」以及「想看周星馳親自演出」的心態，但「周生都冇份演出，有咩好比較？星爺是獨一無二的，大家要接受他應該不再做幕前」。事實上周星馳近日接受內地傳媒訪問，周星馳自嘲不懂演戲：「這是我心裏話 ，我對演技這方面，是真的沒有甚麼概念的，我也不知道是甚麼叫拿捏到恰到好處，反正我就按自己的方法去做，就是自然流露。」周星馳更直言年紀亦是一個問題：「幕後的工作已經非常非常重，當年我還是挺厲害的，我自編自導自演，但是現在年紀又大，體能上幾乎是不可能的事情。」

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