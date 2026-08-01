劉浩龍相隔8年重返麥花臣開騷 陳奕迅現身撐場 粉絲呼叫師兄除衫氣氛高漲

劉浩龍《UNITED IN HEARTS劉浩龍2026》演唱會今晚（1日）於麥花臣場館舉行，除陳奕迅於開騷前最後一刻抵達，更邀得林家棟、鄭希怡、方力申夫婦、Eric Kwok郭偉亮夫婦、「洗米嫂」陳慧玲、Bob林盛斌、陳國坤夫婦、Joey Tang、彭建新及Mango王秀琳等大量圈中好友到場支持。

劉浩龍感謝歌迷買飛支持

劉浩龍在演唱會開始後，一出場便先以《師兄急轉彎》與《師兄》兩首快歌炒熱氣氛，投入與男女Dancers熱舞期間竟令監聽取機裝置七零八落，唱完歌便要多位工作人員幫忙重設，連師兄亦在換外套時自嘲：「搞到咁論盡添！」期間有觀眾呼叫師兄除衫，現場氣氛甚高漲！目睹演唱會全場爆滿，劉浩龍率先感謝歌迷粉絲買飛支持，坦言已經長達8年未開演唱會：「上次喺麥花臣已經係8年前，多謝由十幾歲開始支持、陪咗我二十幾年嘅粉絲！」透露是次演唱會僅在兩個月前決定舉辦，準備時間較趕急希望大家仍然喜歡。

劉浩龍感激樂迷陪伴成長

及後唱過《火花不等人》《沒人坐的梳化》，劉浩龍表示樂迷陪伴他成長許多，對其中一位女粉絲開玩笑指：「呢一位由帶男朋友嚟睇，到今日已經生咗三件！我諗講到唔同階段嘅煩惱，大家嘅煩惱都唔同咗好多，有時會令我哋夜晚瞓唔著。」然後便接駁到下一首名曲《神呀！求求讓我睡》。