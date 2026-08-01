周汶錡一家四口法國度假 混血兩子暴風式成長具「九頭身比例」 遺傳名模媽媽逆天長腿

52歲的名模周汶錡自2012年與法籍富商老公Julien Lepeu拉埋天窗後，先後誕下兩名混血兒子，分別是11歲的大仔雷棨宇（Jacques）和9歲的細仔雷棨博（Avner），近日一家四口去了法國科西嘉島度假，而周汶錡在社交平台，分享多張與家人的溫馨合照，網民除了羨慕她的幸福生活，更大讚她兩子越大越靚仔，天生是食娛樂圈這行飯。

周汶錡兩子遺傳父母優良基因

從照片中可見，周汶錡的兩個囝囝五官輪廓甚為精緻立體，完美遺傳了父母的優良基因，但最令網民驚艷的，莫過於兩兄弟年紀輕輕，便擁有極其優越的「九頭身」比例，從不同角度可見，兩兄弟的長腿也十分修長筆直，毫無保留地盡得名模媽媽的「長腿真傳」。兩人在鏡頭前不時擺起自信的姿態拍照，小小年紀已自帶模特兒氣場，網民指兩兄弟將來可以子承母業，走上模特兒之路。

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網民讚周汶錡一家具神仙顏值

周汶錡與法籍老公Julien的恩愛互動，同樣是一大亮點。Julien在旅程中放下工作，充當「廿四孝好爸爸」與兒子們打成一片，盡顯溫馨父愛。周汶錡雖然已經是輕熟女年紀，兼為兩子之母，但她保養得宜，穿起夏日度假服飾，依然漂亮吸睛。一家四口均有高顏值的特質，網民紛紛留言大讚：「一家人都擁有神仙顏值」、「兩兄弟對腳長得太誇張了吧」、「完全係優良基因嘅極致表現」，再次印證一家的基因強大。

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