港姐2026｜11號顏懿菲城大博士畢業榮升「Dr. Yan」 不希望被單一標籤定義：保持理性與嚴謹

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》決賽將於8月30日隆重舉行，今年大會以「敢 · 至完美」為主題。今屆決賽熱門之一、11號佳麗顏懿菲（Agnes）在兼顧緊密的港姐特訓與外景拍攝之餘，於今日（8月1日）宣佈成功通過城市大學心理學哲學博士（PhD）的畢業答辯，正式榮升「Dr. Yan」，成為本屆佳麗中名副其實的「最高學歷天花板」！

顏懿菲正式成為Dr. Yan

顏懿菲在社交平台與網民分享這份喜悅，感性寫道：「沒有發帖子的一個月，我都在努力兼顧科研和港姐訓練。今天，我順利通過了博士畢業答辯。正式成為Dr. Yan了！」面對外界將焦點放在其學歷上，顏懿菲直言不希望被單一標籤定義：「博士不是終點，港姐也不是唯一標籤。我可以保持理性與嚴謹，也可以在舞台上閃閃發光。」

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11號顏懿菲無懼「分手魔咒」

11號顏懿菲在首輪面試當日，由男友陪同下抵達電視城，成功入圍後，11號顏懿菲無懼「分手魔咒」，大方向男友派定心，她透露目前與同為圈外讀書人的男友交往一年半，感情相當穩定。這次趕上選美「尾班車」，正是因為男友不斷鼓勵她踏出舒適圈，對方更化身「軍師」為她出謀獻策。顏懿菲曾分享參選初衷，她指小時候看TVB覺得港姐是一個遙遠又閃閃發光的舞台，沒想到長大後真的鼓起勇氣報了名，對於27歲的她而言，這場選美不一定要走到最後，但在年齡限期的最後一次機會裡，只想認真地為自己勇敢一次。

11號顏懿菲不擔心有「黑材料」的風險

不過在選美路上最令11號顏懿菲煩惱的事，因她以往將大部份時間都奉獻給了書本，平日甚少打扮，連頭髮也沒怎麼弄過，化妝技術的程度只懂得塗粉底，幸好在首兩輪面試上，得同屆佳麗仗義相助幫她化妝才順利過關。除了造型大考驗，密集式的行天橋特訓及長時間穿著高跟鞋，亦令她飽受腰痛折磨，但她依然咬緊牙關，努力摸索最適合自己的耀眼形象。正因為此，11號顏懿菲不擔心有「黑材料」的風險，她直言「行得正企得正」，就算到酒吧只是正常消遣，對朋友圈亦有著百分百的信任，毫不擔心被閨密出賣或遭網民無端抹黑。

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