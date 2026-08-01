吳卓羲舊愛張馨予連發性感比堅尼照 網民揣測與前武警老公婚姻亮紅燈 一個證據揭開真相

39歲的吳卓羲舊愛張馨予，自2018年嫁給內地武警何捷後，一改昔日性感形象，然而近日她再次在社交平台，上載多張在陽光與海灘下拍攝的火辣比堅尼照，立即引爆網民熱議。照片中，張馨予身穿深色比堅尼，大晒其豐滿上圍，而且繼分享性感靚相後，她再次上載比堅尼短片，婚後久未如此性感的她，突然高調展示身材，讓不少網民揣測她的婚姻是否亮起紅燈。

網民稱遇張馨予一家三口

不過很快已有網民為張馨予闢謠，聲稱近日才在酒店偶遇張馨予一家三口，力證婚姻並無問題，讓她的粉絲放下心頭大石。張聲予雖然一直未有公開表示子女狀況，但有網民曾目睹她老公何捷湊女及教女兒游水，而在今年3月，張韾予又被網民捕獲一家三口去划船及踏單車郊遊，幸福溫馨，溢於言表。

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張馨予老公退役轉做保安

張馨予老公何捷近年從部隊退役，轉到廣州大學擔任保安，年薪約15萬人民幣，對比起在演藝圈工作的張馨予，何捷的薪金顯得微不足道，被網民指女尊男卑，當時張韾予發文力撐老公，她寫道：「價值觀是個好東西。」不少網民都在張馨予的帖上留言支持，大讚她人品。另外，亦有網民指出廣州大學的內部保安職位並非普通保安，而是由國家安排的體制內工作，薪水穩定且福利優厚，並非輕易能夠進入。儘管如此，張馨予突然穿比堅尼大晒身材，也令引起網民熱議。回顧張馨予的情路，曾經因為用吳卓羲的微博分享自己照片，變相公開戀情，而與吳卓羲分手後，最終情定軍官何捷，更被網民封為「最美軍嫂」，而這次分享比堅尼靚相，卻因而傳出婚變，確是始料未及。

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