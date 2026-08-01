《人夫集團》獲黃子華「賜名」加持 農夫、張繼聰開騷拒請太太做嘉賓

農夫與張繼聰於10月舉行十場綜藝舞台show《人夫集團》，他們今日（1日）在九龍塘出席記者會，期間透露騷名是得到黃子華的加持，因為團隊在構思初期與子華分享概念，子華聽完後認為演出有如專為人夫而設的主題版《鬚根Show》，所以「賜名」，他們又指今次是集喜劇、棟篤笑及演唱會一身的騷。

陸永指創作時不能有老婆過濾

受訪時，三人表示表演的初衷並非出於怨氣，而是像辦生日會一樣，希望與大眾分享身為丈夫的喜悅生活，而當中內容包含真實與虛構，有自身經歷及能引起共鳴的話題，等觀眾有所感觸。三人坦言另一半也很支持，會晚晚睇，張繼聰指老婆謝安琪現在見到好笑的事也會在傳給他，不過C君就謂若度橋時謝安琪在場就沒有好笑的事情，張繼聰即說：「首先我要顧住自己命仔先，同埋佢兩位仁兄（農夫）嘅特性係成日推我出嚟，咁我要即刻縮返。」陸永指創作時不可以有老婆過濾，張繼聰笑言好少見表演者演出一個騷的成本那麼大，問到是否攞埋條命？三人即笑指是「隨時返唔到屋企」，陸永又踢爆曾經講了一個點，謝安琪即問張繼聰「你講㗎？」不過張繼聰就坦言度橋時也覺得開心，希望到時來看的人也會有感動和感受當晚的開心。

黃子華分享如何度show

對於今次騷名由黃子華改名，問到子華是否也有幫他們度橋？C君指不用，子華只是分享當年那個show如何去度，又謂因構思這個騷已是幾年前，陸永指自己不知道如何跟別人介紹這個騷，子華就直指好似《鬚根Show》的騷，C君說：「其實自己都好感動，我哋以前都係一路睇《鬚根Show》大，原來係有潛移默化，到我哋度嘅時候其實原來一路都係想做個咁嘅騷，要去到呢個年紀，同阿聰一齊，大家又結咗婚一段時間，係講呢個topic嘅好好時機。」至於是否怕大家會將《鬚根Show》拿來比較？他們就解釋只是形式上相似，自己也不敢跟那麼經典的騷比較，也不是抄襲。至於開騷的時候，會否請《鬚根Show》的三位主角來睇騷？他們即表示若他們有興趣來看當然非常好，也會很開心，更可以即時問意見偷師。

農夫、張繼聰提醒勿期待有嘉賓

至於嘉賓方面，陸永就指會嚴重考慮，但不要期待有嘉賓，若不期待就會有驚喜，至於另一半是否上台？他們即指她們是「貴賓」而不是「嘉賓」，而張繼聰坦言要看度完後風險成本有幾大？他說：「我老婆啱位做就梗係好，我有少少驚，佢（農夫）兩個好醒目，但我一講好容易俾人知係講我老婆，咁我老婆又好敏感，所以我成日形住我危險成本係大啲，諗吓啦，如果有機會做我都感動。婚姻除咗笑都有感動同開心，唔係淨係講係咪我做奴隸、做下人，老公未必一定係咁，都有好sweet嘅嘢。」陸永認為婚姻始終有甜酸苦辣。提到老闆古天樂也很錫他們，三人指古生每個人都錫，至於會否找對方上台？張繼聰指要先看對方這段時是否能夠加入「人夫集團」。張繼聰女兒張靖早前到美國參加舞蹈比賽，並且得到季軍，他表示很開心，因為這是小朋友努力的成果，又認為女兒遺傳了媽媽的靚樣及能歌善舞：「我希望盡量唔好拖累兩位女士，希望我個女可以繼續振翅高飛，（你有冇教？）點解我個女會有今時今日嘅成就，就係我完全唔會出聲。」