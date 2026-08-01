86歲劉詩昆2歲囝囝首登國際舞台 無懼戰火舉家赴俄萌爆合奏 一對仔女遺傳神基因

現年87歲的國寶級鋼琴大師劉詩昆，近日無懼俄烏戰火陰霾，攜同太太「琵琶公主」孫穎及女兒劉蓓蓓（貝貝）與年僅2歲的兒子劉天天，舉家遠赴俄羅斯舉辦音樂會！劉詩昆不但寶刀未老，兩位小朋友更展現「超強音樂世家基因」同台演出，超萌畫面瞬間在網上引起熱話！

2歲細仔劉天天完美遺傳音樂天賦

面對國際級大場面，年僅2歲的細仔劉天天竟然毫不怯場，更與媽咪孫穎在舞台上溫馨合奏一曲《幸福拍手歌》，到了壓軸環節，孫穎親自以琵琶彈奏經典名曲《莫斯科郊外的晚上》，貝貝與天天在旁手舞足蹈地伴舞，兩位小朋友萌樣瞬間融化台下觀眾，完美展現音樂世家的超強基因。

相關閱讀：86歲劉詩昆5歲大女初登國際舞台獲全場掌聲 孫穎爆過度溺愛遭導演下禁令

劉詩昆曾有過兩段婚姻，首任妻子是開國元帥葉劍英女兒葉向真，第二任太太蓋燕，在2017年展開第三段婚姻，與比他小37歲的孫穎結婚，在2020年以81歲之齡添女兒「貝貝」，劉詩昆與孫穎當女兒如珠如寶，除聘請3名工人照顧起居生活外，更投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾稱這是送給女兒的最大禮物，打算努力栽培愛女成為接班人。到了2023年，孫穎再誕下兒子「天天」，劉詩昆以84歲高齡湊成個「好」字，組成幸福的四口之家。劉詩昆老來得子，孫穎坦承是二人有共識下生兒育女，故勇敢嘗試，同時感謝上天眷顧，讓二人擁有一對可愛活潑的仔女。他們更遺傳了父母強大的音樂與藝術基因。

劉蓓蓓從小在父母極力栽培下，展現出驚人的音樂天賦，2歲半時便已踏上莫斯科柴可夫斯基音樂學院演奏廳，與爸爸四手聯彈兒歌《幸福拍手歌》 ，到了2026年初，年僅5歲的劉蓓蓓遠赴英國倫敦西區（The Shaw Theatre），在英語音樂劇《哪吒》（Ne Zha）中擔綱飾演主角「小哪吒」，大展唱、跳、演才華，面對滿場觀眾毫不怯場，驚艷全場。劉天天的五官與爸爸劉詩昆十分相似，十足迷你版「鋼琴大師」，雖然個性較姐姐文靜，但今次在音樂會上，無懼大場面，與媽媽溫馨合奏，萌爆全場。

相關閱讀：86歲劉詩昆享天倫樂4歲女勁好動 靜坐流露慈父冧樣 一歲子遺傳爸爸文靜基因？

兩位星二代自然成為全場的最強焦點

這次於聖彼得堡與莫斯科舉行的「劉詩昆國際音樂之旅—大師與少年2026」以「傳承」為主題，兩位星二代自然成為全場的最強焦點。劉詩昆與俄羅斯淵源極深，早於1958年，當時年僅19歲的劉詩昆已在第一屆「柴可夫斯基國際鋼琴比賽」勇奪第二名。這次重回青年求學舊地，劉詩昆特別與母校柴可夫斯基國立音樂學院即將卸任的院長索科洛夫會面，二人一見如故。在舞台上，劉詩昆親自演繹《黃河頌》及《我的祖國》等氣勢磅礴的重磅曲目，還與一班兩岸三地優秀的青少年音樂家，包括內地表演者Isabella Yang、香港的朱晉言、Alexander Yang人等人傾力演出，對此劉詩昆感觸良多：「音樂無國界，這次帶年輕一代登上國際舞台，就像圓夢一樣。」