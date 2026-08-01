ROVER「亨仔」陳鎮亨香港大學苦讀近十年終畢業 曾自揭月入唔過萬返地盤工作

ViuTV選秀節目《全民造星V》參賽者陳鎮亨（亨仔），透過節目成功加入娛樂圈，於2024年與王希晉、卓金樂、雷濠權組成樂隊ROVER，不過發展未如男團MIRROR理想。已經29歲的「亨仔」陳鎮亨近日開心分享入讀香港大學快將10年，終於畢業。其胞妹在帖文祝賀，兼半開玩笑留言：「哥！畢業快樂！恭喜你讀完接近十年大學課程，唯一願望希望你賺大錢。」而亨仔亦自嘲：「咁就十年」。

「亨仔」陳鎮亨讀大學長達近10年

「亨仔」陳鎮亨連日來在IG上載多輯在校園拍攝的照片，也有大量穿畢業袍與父母、胞妹、好友、同學的合照。「亨仔」陳鎮亨在帖文中感慨道：「終於畢業啦！老實講，真係一啲都唔容易。」陳鎮亨坦言在長達接近十年的讀書生涯中，曾無數次被人問：「點解你讀咗咁多年先畢業嘅？」亨仔認為：「其實每個人嘅人生步伐都唔同，大家都經歷緊各自嘅高低起跌。」

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「亨仔」陳鎮亨直言其人生每一個階段，步伐都總是比人遲：「但我真係點都唔想放棄，死都要行到去自己定落嘅目標。」陳鎮亨一路走來並不容易：「人生不如意事十常八九，但好感恩，我身邊有好多好好嘅人。喺我最沉、最無力嘅時候，係你哋一個個拉返我起身。係你哋嘅信任同陪伴，俾咗好大嘅力量我繼續行落去。」亨仔認為學士畢業在不少人眼中不算大成就。但能夠親手完成人生其中一個目標，是對自己有交代已經足夠。

「亨仔」陳鎮亨傳遭公司「放養」

陳鎮亨在香港大學修讀機械工程系，於2023年參加選秀節目《全民造星V》奪得季軍。作為ROVER副隊長的亨仔曾自爆月入不到五位數，因此傳出遭到公司「放養」，以致收入不穩定。陳鎮亨在今年7月更一度貼出身在地盤相，亨仔雖然未有出鏡，但見到有水泥及安全鞋，陳鎮亨又留言「努力搵錢！」估計從事地盤工作。

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