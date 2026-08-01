劉穎鏇沒聽聞「重點提防男藝人黑名單」 從未被抽水：拍親熱戲一定溝通清楚

劉穎鏇今日（1日）現身「荷花BB展」為健康食品品牌攤位擔任星級店長。她表示最近香港天氣潮濕悶熱，本身會服用較全面的補充品保養皮膚。談到她面容顯得疲累，她指近日拍劇休息時間顛倒，雖然演出該劇有動作戲，但未有受傷，只是手腳留有瘀痕，又認為拍動作戲基本會發生，不過每次演出前有武術指導教導，所以會注意安全。

劉穎鏇讚張振朗、朱敏瀚好專業

另外，提到劉佩玥證實圈中有流傳著一份「重點提防男藝人黑名單」，更透露曾有身邊的女性同事及朋友向她訴苦。劉穎鏇表示未有聽聞過，以個人經歷未曾遇過「被抽水」，若然拍攝時會接觸到身體的戲份，並會事前溝通。她說：「排戲時會講明掂到邊個地方可以唔可以，手會掂到邊個位置感覺會舒服。」問到她以往曾合作的男藝人那位最有紳士風度，她表示每個都非常好，自己合作過的男藝人不多於10個，例如陳山聰、張振朗及現正合作的朱敏瀚，又大讚每位都好專業，就算劇情需要攬腰或者掂到腳，事前大家一定會講清楚。問到經常拍動作戲，可有試過被錯手觸碰到重要部位？劉穎鏇表示未試過，大家好投入拍攝，感覺無刻意這樣做，而且打得如火如荼。談到若然遇到被「抽水」會如何處理，她表示不會打對方，不過一定會出聲，跟可以發聲的人反映。