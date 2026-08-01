Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

芯駖推年度首支單曲《Ms. Icy》 MV自編自導自演一腳踢 魯文傑客串演出

影視圈
更新時間：17:45 2026-08-01 HKT
發佈時間：17:45 2026-08-01 HKT

女團COLLAR成員李芯駖（Sumling）昨日推出年度首支個人單曲《Ms. Icy》，歌曲旋律偏慢，是以她參演的舞台劇《你好，打劫！Return》角色「Icy」作藍本，講述女性基於恐懼、習慣、對未來的未知，而被困於一段有害關係，終在剎那間醒覺，決定要抽身離開。

芯駖新歌講述女性基於恐懼而被困

今次MV更是Sumling首次自編自導自演，還特別找來《你》劇導演魯文傑客串演出，絕對是一大挑戰！新歌由KW朱敏希作曲填詞、亞木填詞、Fergus Chow與Derrick Sepnio監製，對於為何歌曲會以《你》劇角色「Icy」作藍本？Sumling表示構思來自第二次演出：「今次係我第二次演出呢個角色，再次翻睇劇本，我發現Icy嘅處境，同好多女性真實經歷好似，被困喺唔健康嘅狀態入面，明明知道唔舒服，但係又走唔到。表面上挾持佢嘅係一支槍，但實際上，困住佢嘅可能係佢自己嘅恐懼、習慣、或者對『離開之後會點』嘅未知。」

芯駖自編自導自演具挑戰

Sumling認為「Icy」不僅是一個角色，更是一種女性狀態，她表示：「《Ms. Icy》呢首歌，就係想呈現嗰個『決定離開』嘅瞬間。個『逃生出口』，其實一早喺附近，只係一直唔敢望。今次我再演Icy，希望可以幫所有有類似經歷嘅人望到出口。」對於第一次參與幕後工作，為MV自編自導自演，Sumling表示一大挑戰，透露事前花了約兩個月籌備：「第一次參與幕後工作，感覺好赤裸，亦驚歎導演嘅責任好大。做演員，只需要喺鏡頭前面交貨；但做導演，係連『交貨』嘅標準都要自己定。我會不停質疑自己：呢個鏡頭夠唔夠長？呢個情緒夠唔夠真？呢個節奏會唔會太慢？」


說到MV拍攝難忘事，Sumling直言是邀請了《你好，打劫！Return》導演魯文傑來客串：「 佢喺戲入面創造咗Icy，而呢一日拍攝，佢親自嚟到Icy嘅結局入面，留低一個身影，由佢手上誕生嘅角色，由我帶到海邊。嗰種感覺好特別，好似一個循環終於完整咗。」

最Hit
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
影視圈
9小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 去除頑垢建議可用1類漂白劑
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
生活百科
7小時前
陝西有男子強姦兒媳罪名成立，被告兒子認為父親喝醉酒應改判無罪。iStock
老爺強姦新抱︱兒子替父求情盼改判無罪 網民：父子皆為畜牲
即時中國
23小時前
何文田考車場外現「睇水員」 助考生攔車管理交通、事後收利是 運輸署：如違規交執法部門
02:32
考車牌｜何文田駕駛路試現「睇水員」 收利是助考生攔車 運輸署：如違規交執法部門
社會
11小時前
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
生活百科
7小時前
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
商業創科
8小時前
遊日香港家族眾生相？港人細數5大常見經典特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
遊日香港家族眾生相？港人列5大常見特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
生活百科
6小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-31 11:23 HKT
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
影視圈
1小時前