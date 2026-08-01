黃翠如否認懷有第二胎 對身形管理失守感內疚：暫時想專注照顧「哈哈」

蕭正楠（Edwin）早前與曹永廉、馬國明一同在江門舉辦巡迴演唱會，蕭正楠太太黃翠如（Priscilla）突然上台送驚喜，因腹部微隆，引發正陀第二胎疑雲，令網民關注。

翠如自認係驚青媽媽

黃翠如今日（1日）以推廣大使身分出席「 RSV 免疫首護禮分享會」，她否認懷有第二胎，便說：「我睇到都有少少內疚，自己無做好身形管理，生完BB之後變咗橡筋肚，當晚食咗好多嘢個肚就漲好大。（不是未能公開有喜？）我未有（BB）咁幸福，不過好感恩有『哈哈』，都唔想太貪心，因為唔容易出現，能夠擁有巳經好珍貴。」談到可想追生B，翠如坦言暫時想專注照顧「哈哈」，又自認好驚青，身為媽媽仍有好多事情要學習，也想先將愛心畀「哈哈」。

「哈哈」似足蕭正楠多嘢講

另外，作為媽媽的黃翠如，坦言現今環境存在很多病毒細菌，會好擔心BB生病，更憶述兒子「蕭哈哈」第一次去打針，肉赤到喊得勁過囝囝，又爆拍片紀錄BB成長過程中，就連老公蕭正楠也心痛得拍不到下去。不過翠如指很感恩囝囝現成長得很健康，但之前囝囝因發燒令她很擔心，皆因朋友的BB感冒入ICU要戴氧氣罩，需要抽血檢查，原來感染了RSV （呼吸道合胞病毒），所以囝囝發燒自己驚到睡不著，但囝囝轉眼間現巳16個月大，開始減少了BB感。她笑說：「我每晚臨睡前有個習慣，都會睇相簿一次，從他出世到依家嘅變化。囝囝生長線有90偏長大得快，所以好得意嘅BB衫已經唔好意思畀佢著。」翠如透露囝囝現在懂得講爸媽、公公、婆婆和嫲嫲，要不要、好不好，還有一大堆BB話串連一起，又會成日唱歌，似足老公多說話。

翠如外出工作捨不得BB

談到兒子學習方面，翠如指老公態度好隨意，囝囝明年要報幼兒班，但對方也會說不緊要，反而自己想為囝囝計劃，從而了解囝囝屬於學習型還是探索型，又自認對囝囝惡不到，但老公就會好嚴，因為覺得小朋友從小要教育，好似「哈哈」好鍾意風扇想伸手指去摸，自己會以另外的玩具引他，反而老公會話囝囝搞到哭。成為媽媽後的她，工作不多，透露最近有劇集及旅遊節目接洽中，均需要出埠拍攝，但好擔心外出工作太久會捨不得BB，但老公認為她休息太耐要重新投入工作。

