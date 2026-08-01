陳慧琳新歌《三秒一生》MV 震撼首播 Cantopop Party 狂熱電音炸爆現場 化身外星「覺醒者」降臨香港

樂壇天后陳慧琳（Kelly）昨日（7月31日）正式推出全新單曲《三秒一生》，並舉辦Cantopop Party，為樂迷帶來一場震撼的音樂派對。派對特邀人氣DJ組合BEAT FRIDAY擔任打碟嘉賓，以強勁節拍點燃全場，歌迷更以外星人打扮出席，將現場化成星際舞池，配合MV中「外星人降臨」的意象。

Kelly復古海報掀歌迷騷動

派對最矚目的時刻，莫過於Kelly現身，與滿場歌迷共同見證《三秒一生》MV 首播。當MV中出現 Kelly 經典舞曲專輯《BPM》的復古海報時，瞬間勾起全場歌迷的集體回憶，尖叫聲此起彼落。隨後，Kelly更驚喜獻唱三首快歌，包括出道以來首支推出的快歌《唔關你事》，以及深受歌迷喜愛的《這班人》與《替換》。全場歌迷盡情大合唱，將氣氛推向高潮。

雷頌德親自操刀

《三秒一生》由金牌音樂人雷頌德（Mark）親自操刀作曲、編曲及監製，由許弘毅填詞。MV導演Sheng以極具前衛感的科幻設定，深刻探討現代人過度依賴 AI 科技與社交媒體，逐漸走向情感疏離與精神麻木的社會現象。Kelly在MV中化身為外星「覺醒者」降臨，以強烈節拍及舞蹈，重新喚醒人類已麻木的靈魂。

Kelly在MV中化身為外星「覺醒者」降臨。

Kelly以強烈節拍及舞蹈，重新喚醒人類已麻木的靈魂。

Kelly 以全新電音舞蹈配以極具視覺衝擊的造型震撼登場。

Kelly將富生命力的節奏注入城市每個角落。

Kelly 將富生命力的節奏注入城市

在MV中，Kelly 以全新電音舞蹈配以極具視覺衝擊的造型震撼登場，將富生命力的節奏注入城市每個角落。原本靜止麻木、神情空洞的人群，在音樂的感染下逐漸甦醒，重新找回身體與情感的律動。除了視覺與音樂上的雙重震撼，MV亦巧妙加入不少令人會心微笑的幽默與致敬元素。除了致敬經典專輯《BPM》的復古海報外，更巧妙加入了「蕃茄是外星人」的荒謬新聞，展現 Kelly 獨特的玩味風格，讓歌迷在感受震撼之餘會心一笑。

