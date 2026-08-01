Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳慧琳新歌《三秒一生》MV 震撼首播 Cantopop Party 狂熱電音炸爆現場 化身外星「覺醒者」降臨香港

影視圈
更新時間：17:15 2026-08-01 HKT
發佈時間：17:15 2026-08-01 HKT

樂壇天后陳慧琳（Kelly）昨日（7月31日）正式推出全新單曲《三秒一生》，並舉辦Cantopop Party，為樂迷帶來一場震撼的音樂派對。派對特邀人氣DJ組合BEAT FRIDAY擔任打碟嘉賓，以強勁節拍點燃全場，歌迷更以外星人打扮出席，將現場化成星際舞池，配合MV中「外星人降臨」的意象。

Kelly復古海報掀歌迷騷動

派對最矚目的時刻，莫過於Kelly現身，與滿場歌迷共同見證《三秒一生》MV 首播。當MV中出現 Kelly 經典舞曲專輯《BPM》的復古海報時，瞬間勾起全場歌迷的集體回憶，尖叫聲此起彼落。隨後，Kelly更驚喜獻唱三首快歌，包括出道以來首支推出的快歌《唔關你事》，以及深受歌迷喜愛的《這班人》與《替換》。全場歌迷盡情大合唱，將氣氛推向高潮。

雷頌德親自操刀

《三秒一生》由金牌音樂人雷頌德（Mark）親自操刀作曲、編曲及監製，由許弘毅填詞。MV導演Sheng以極具前衛感的科幻設定，深刻探討現代人過度依賴 AI 科技與社交媒體，逐漸走向情感疏離與精神麻木的社會現象。Kelly在MV中化身為外星「覺醒者」降臨，以強烈節拍及舞蹈，重新喚醒人類已麻木的靈魂。

Kelly在MV中化身為外星「覺醒者」降臨。
Kelly在MV中化身為外星「覺醒者」降臨。
Kelly以強烈節拍及舞蹈，重新喚醒人類已麻木的靈魂。
Kelly以強烈節拍及舞蹈，重新喚醒人類已麻木的靈魂。
Kelly 以全新電音舞蹈配以極具視覺衝擊的造型震撼登場。
Kelly 以全新電音舞蹈配以極具視覺衝擊的造型震撼登場。
Kelly將富生命力的節奏注入城市每個角落。
Kelly將富生命力的節奏注入城市每個角落。

Kelly 將富生命力的節奏注入城市

在MV中，Kelly 以全新電音舞蹈配以極具視覺衝擊的造型震撼登場，將富生命力的節奏注入城市每個角落。原本靜止麻木、神情空洞的人群，在音樂的感染下逐漸甦醒，重新找回身體與情感的律動。除了視覺與音樂上的雙重震撼，MV亦巧妙加入不少令人會心微笑的幽默與致敬元素。除了致敬經典專輯《BPM》的復古海報外，更巧妙加入了「蕃茄是外星人」的荒謬新聞，展現 Kelly 獨特的玩味風格，讓歌迷在感受震撼之餘會心一笑。
 

最Hit
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
影視圈
9小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 去除頑垢建議可用1類漂白劑
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
生活百科
7小時前
陝西有男子強姦兒媳罪名成立，被告兒子認為父親喝醉酒應改判無罪。iStock
老爺強姦新抱︱兒子替父求情盼改判無罪 網民：父子皆為畜牲
即時中國
23小時前
何文田考車場外現「睇水員」 助考生攔車管理交通、事後收利是 運輸署：如違規交執法部門
02:32
考車牌｜何文田駕駛路試現「睇水員」 收利是助考生攔車 運輸署：如違規交執法部門
社會
11小時前
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
生活百科
7小時前
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
商業創科
8小時前
遊日香港家族眾生相？港人細數5大常見經典特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
遊日香港家族眾生相？港人列5大常見特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
生活百科
6小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-31 11:23 HKT
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
影視圈
1小時前