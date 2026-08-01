Ariana Grande新歌MV電鋸殺人狂 疑反擊外界批評身形轉變 瘦骨嶙峋狀態再惹外界關注

33歳美國天后Ariana Grande在拍完電影《魔法壞女巫》系列和《非常外父4霍家有喜事》之後，強勢回歸樂壇。周五，更公開了其最新專輯《Petal》的同名主題歌曲之MV，不過Ariana在MV中呈現出瘦骨嶙峋的狀態，卻成為外界關注焦點。

Ariana新歌MV拿電鋸屠殺人

在MV中，Ariana扮演一名夢想成為明星的女子，她多次進行試鏡都失敗。當中有一幕描述她進行試鏡時，被一眾主考人狠批為「沒有市場」、「沒有吸引力」、「不真實」，並指責她有人格障礙。然後更有人直言：「我們懷念以前的你，也許你可以去找找她，然後再回來，重新開始？」最終Ariana帶來電鋸屠殺所有主考人，當她滿身血跡離開面試室時，更獲一眾在外面等候試鏡的女士鼓掌支持。這段戲碼疑似是Ariana對近年外界批評其外貌身形轉變的反擊。

Ariana瘦削身形惹熱議

但大批網民就對此不敢苟同，並指出MV中的她比之前更加瘦削：「她的骨頭都快要凸出來了」、「看在上帝的份上，請吃點東西吧」、「我真的受夠了我們把這種行為（過度減肥）正常化，還假裝這沒甚麼大不了」，甚至有網民形容如今的Ariana，就像因患上厭食症而喪生的70年代爆紅組合The Carpenters主音Karen Carpenter。但亦有粉絲力挺她，認為評論她的外表和身材是不合適的。其實近年Ariana的暴瘦話題一直備受外界關注，她本人多次澄清，堅稱自己健康沒有問題。2023年，她更在一段TikTok影片中表示，她以前那些沒那麼瘦的照片實際上是在她人生中一段不健康時期內拍攝的：「我當時服用了很多抗抑鬱藥，還酗酒，飲食也不規律，那是我人生中最糟糕的時期，那時我的外表在你們看來很健康，但實際上那並不是真正的健康。」但外界仍為她的暴瘦而擔憂，美國著名保守派新聞評論員Megyn Kelly更於去年12月公開評論，指Ariana明顯患有厭食症，並形容「她看起來好像用手指就能把她掰成兩半」。