莊思明楊明吉隆坡婚禮明日舉行迎賓回禮曝光 精緻雙囍喜慶小熊有心思

莊思明（Lisa）與楊明結束10年愛情長跑，早前被《星島頭條》獨家率先曝光，二人定於8月2日（周日）在馬來西亞吉隆坡JW萬豪（JW Marriott）酒店舉行盛大婚禮，與親朋好友分享喜悅。明日便是莊思明與楊明的婚期，除了豪華的場地和星光熠熠的賓客，一對新人為賓客準備的禮物亦見花心思。

莊思明楊明禮物有心思

從曝光的圖片可見，婚宴前送予賓客的迎賓小禮物別出心裁，當中見到一隻由紅色毛巾摺成的小熊，紅色代表喜慶，小熊造型又可愛討喜。而且小熊身上扣上精緻的金色「囍」字襟針，不但寓意「雙喜臨門」，也為禮物增添貴氣與祝福。

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除了喜慶小熊外，賓客還收到一張印有一對新人婚紗照的卡片。卡片上寫有「We're So Glad You're Here」（我們很高興您能到來），並感謝賓客的蒞臨，稱「Your presence is the greatest gift of all」（您的光臨是最好的禮物），對賓客抽空見證二人的人生大事，送上真摯謝意。

莊思明楊明獲《愛．回家》拉隊到賀

莊思明與楊明圈中人緣極佳，一對新人早已到吉隆坡，為明日的婚宴準備，而大批圈中人六已陸續抵達當地。有指因莊思明與楊明有份參演《愛．回家》與劇集多位演員感情不錯，就連第一代家族成員亦幾乎「總動員」跨海齊集。

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