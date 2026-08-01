容祖兒快閃拍MV 500粉絲逼爆商場力撐 半夜開Live「吹雞」一呼百應

容祖兒今日（1日）現身金鐘太古廣場，為下星期一（3日）推出的新歌《等等等等》舉行快閃活動，吸引超過五百名fans逼爆現場，人潮由商場中庭伸延至二樓，場面墟冚，氣氛猶如小型演唱會。祖兒昨晚（31日）凌晨十二時突然開IG Live，即興宣布今天舉行快閃活動，號召歌迷到場支持，並參與新歌lyrics video 拍攝。消息一出，fans即時瘋狂響應，短短一晚便掀起追星熱潮。

祖兒一聲「吹雞」歌迷即到

最令人驚喜的是，祖兒一聲「吹雞」，竟有歌迷即晚臨時訂機票飛來香港，只為趕上今次快閃活動。得知有fans為了見她一面，連夜安排交通、買機票抵港，祖兒亦大感意外，直言被歌迷的心意嚇一跳，感受到大家對新歌及自己的支持。今朝清晨六點多，已有大批忠粉到達商場霸位，希望搶到最佳位置近距離支持偶像。有fans更表示自己凌晨三點多才落機，睡了不足三小時便趕到現場，只為參與這場突如其來的「約會」。

祖兒邊唱邊向fans比心

祖兒一到場，全場即時陷入瘋狂狀態，尖叫聲震爆整個商場。今次快閃原來還有一項秘密任務，就是與現場fans一同拍攝新歌《等等等等》MV。大會即場首播歌曲，祖兒邊唱邊向四周fans比心，又走入歌迷群中一起跳舞互動，現場氣氛高漲，猶如千人派對，連商場二樓圍觀途人亦忍不住拿出手機狂拍。新歌播完後，全場fans大嗌「Encore」，向來寵粉的祖兒當然有求必應，即場再播多一次，將現場氣氛推至最高峰。

祖兒感謝全場歌迷

活動尾聲，祖兒感動向全場歌迷表示：「太有心啦！太有愛啦！多謝你哋呀，辛苦晒辛苦晒！今次差唔多啦，希望下次有咁瘋狂嘅活動都預埋你哋好唔好？」全場五百多人齊聲大嗌「好」，聲勢震天，活動喺一片歡呼聲中圓滿結束。