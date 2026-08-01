江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明

現年54歲的TVB視后江美儀，近日作客導演葉念琛的YouTube節目《琛導Casting》，性格剛烈爽直的江美儀對演藝專業一絲不苟，對同劇對手要求極高。她在訪問中毫不掩飾地大爆曾經教訓一位「冇家教」的香港小姐，又分享了與林敏驄合作的點滴，以及鄭則仕與劉松仁兩位良師如何令她演戲開竅，大方剖白入行多年的心路歷程。

江美儀狠批港姐冇家教

江美儀向來有話直說，她直言現在新一代的藝人大多在被寵溺的環境下長大。她舉例指出，若飾演一個有教養的角色卻連拿筷子都不會，實在說不過去。江美儀大爆曾與一位香港小姐一同拍攝節目，直指對方「一啲家教都冇」，更當面狠批她「食嘢核突到呢」！

相關閱讀：璀璨之城丨江美儀與吳卓羲相差8歲演母子大呻：唔係掛 曾合作《名媛望族》做偷情男女

江美儀正面批評「核突」港姐

事緣這位香港小姐跟江美儀外出拍節目，當中有進食場面，江美儀見她竟然不懂「揸筷子」就無名火起，向葉念琛表示「佢食嘢核突到呢」，葉導指「原來一啲家教都冇」，江美儀立即答「佢冇」。江美儀之後向該位港姐正面批評：「我話喂你香港小姐嚟，你可唔可以學吓揸筷子？」。不過她亦大讚這位港姐十分受教，性格乖巧，僅用了短短三天時間就學會了正確拿筷子的姿勢，迅速改善了缺點。

江美儀以為林敏驄是鹹濕佬

提到令她首奪TVB視后的神劇《下流上車族》，江美儀分享了與劇中老公林敏驄的合作經歷。她坦言，最初對林敏驄感到害怕，因為從網上影片看來，對方似是個不受控、愛爆粗的「鹹濕佬」。

相關閱讀：江美儀拍戲被逼到崩潰驚恐症險發作 拒做網民「垃圾婆」不再看負評 活出單身天花板

江美儀被林敏驄演技震懾

然而，正式合作後她對林敏驄完全改觀。江美儀大讚他其實是個「絕頂聰明」的人，不僅觀察入微，更十分清楚「乜嘢時候要做乜嘢」。她回憶起一場街頭對罵的重頭戲，當時林敏驄笑問她是否「接得住」哭戲，江美儀霸氣挑機：「你喊得出先算啦」，結果林敏驄真的順利流下真眼淚，二人默契十足地一鏡到底完成拍攝。事後江美儀都忍不住大讚拍檔：「你個死佬，你好勁啊！」

鄭則仕一句話令江美儀開竅

回顧演藝之路，江美儀特別感激兩位恩師。1996年入行即空降亞視劇集《肥貓正傳》做女主角，全靠鄭則仕手把手教導走位、遷就燈光和說對白等基本功。令她最震撼的一次，是拍攝一場哭得聲嘶力竭、鼻涕口水齊流的戲份後，她自覺表現極佳，但鄭則仕卻要求重拍，並一針見血地指出：「這是江美儀在哭，這不是（角色）康春明在哭。」這番話讓她瞬間開竅，明白演戲並非單純釋放個人情緒，而是要演活角色當下的真實反應。

江美儀銘記劉松仁教誨

及後過檔TVB，江美儀遇上了另一位良師劉松仁，她形容鄭則仕是「基本功老師」，而劉松仁則是「提升演員層次的老師」。在拍攝《潛行狙擊》前，劉松仁要求她寫下1角色30年的獄中經歷，更教導她：「你要用盡你所有方法，讓對方配合你，總之天地萬物為我所用。」在一場出獄重逢的戲份中，劉松仁更點醒她，激動的情緒除了眼淚，裡面一定要有種「恨」，讓江美儀深刻體會到做功課的重要性，並將這份教導銘記於心。