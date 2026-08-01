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謝玲玲驚爆陪孫女玩「意外骨折」 帶傷做運動醫生憂「骨質疏鬆」檢查結果曝光

影視圈
更新時間：13:00 2026-08-01 HKT
發佈時間：13:00 2026-08-01 HKT

童星出身的名媛謝玲玲雖然離婚多年，但與「前奶奶」林余寶珠的關係親如母女，謝玲玲的兩子三女更是非常孝順，一家人關係極融洽。近日謝玲玲在社交平台自爆湊孫時發生意外導致「骨折」，更衍生「骨質疏鬆」問題。

謝玲玲做瑜伽鍛鍊身體

謝玲玲一向高度自律，閒時做瑜伽保持體格強健，前日（30日）卻在IG透露：「陪孫女玩耍意外腳趾骨折，行動受限，但核心訓練不曾停下來。慢慢學會收緊核心，不再一味挺胸。一場意外，反倒讀懂身體平衡的真諦：根基穩，人才能穩。尚且能動之時，切莫懈怠。」

謝玲玲未有選擇臥床靜養

謝玲玲分享的影片中透露：「最近突發了一件事，我的腳受傷了。陪孫女玩的時候，小腳趾不小心骨折了，腳不能動。」但謝玲玲未有選擇臥床靜養，反而堅持做核心訓練運動。在影片中見到謝玲玲在教練的指導下，展開一系列高難度的上半身與核心訓練。

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教練先利用彈力帶放在謝玲玲的肋骨下端，要求她透過吐氣壓住、肚子繃緊來穩住核心。謝玲玲進行手腳的抬舉，展現了驚人的控制力，全程「紋絲不動」，甚至在訓練中利用膝蓋內側夾球，讓手腳形成對抗，無論教練怎麼推拉，謝玲玲都能完美鎖住核心不搖晃。謝玲玲笑稱每次練完肚子都發酸發脹，但換來的是整個人「無比安穩，連腰部都跟著鬆快。」

謝玲玲靠運動逆轉骨質疏鬆

謝玲玲今次不慎受傷，一度讓醫生擔心她有「骨質疏鬆」問題。謝玲玲表示：「那個去固定我的腳，然後呢，醫生就說可能骨質疏鬆。我就說那再測一次，去年已經有一點開始低了，但還沒骨質疏鬆。」假如有「骨質疏鬆」可能需要打針、食藥來治療。

謝玲玲學會使用核心力量

對於自己的身體狀況，謝玲玲再度測試骨質密度，沒料到已到臨界點，卻在最新的檢測報告中，連醫生都大驚訝：「完全沒骨質疏鬆了。」謝玲玲開心自己靠運動逆轉身體問題。謝玲玲坦言以前為了讓體態好看，走路時總刻意「挺胸」，現在卻學會使用核心力量：「其實是要用核心，要這邊（腹部）進去。所以老師教我的，我現在用在日常生活裡面啦。」謝玲玲認為「骨折是不幸」但一場意外讓她明白一個道理：「身體穩了，整個人就穩了。」

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