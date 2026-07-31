ToNick劍指紅館開騷 恆仔想唱到拉斯維加斯丨獨家

明年是樂隊ToNick出道20年，成員恆仔很想在拉斯維加斯的Sphere圓形場館演出，但暫時這一切只是夢想。對香港歌手來說，紅館是最初的夢想，若有樂隊能在啟德開騷是一個里程碑，即使不是ToNick，也會替他們開心。文：鍾舜英 圖：朱偉彥

ToNick視紅館、啟德為目標

ToNick指出，還有很多目標未達成，紅館是其一，啟德是另一個，但未必一定要去大場演出，小時候看外國樂隊用旅遊巴穿州過省演出，若能做到的話，海報寫滿不同地方名稱，周四至日忙着演出，一班朋友巡演兩個月，那是很爽的事，也是他們的夢想。

恆仔因家務分配上新聞

ToNick推出新歌，只重質不重量，希望每首歌都能講自己的故事，例如新歌《我是你的洗碗機》便記錄了成員的生活點滴。Ryan在英國生活，大家會聊日常，甚至問到家務分配。早前恆仔因家務分配上新聞，事件帶出一些領悟，讓他們發現四人的經歷開始有了故事。成員小龜望着洗碗機轉動時，很自然就寫了這首歌出來，想將成員們這幾年的生活點滴放進歌裏。

