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「殭屍道長」鍾發近況曝光 面色紅潤零老態重披經典道袍 重義氣曾公開炮轟成龍

影視圈
更新時間：12:00 2026-08-01 HKT
發佈時間：12:00 2026-08-01 HKT

在80、90年代殭屍電影的輝煌時期，除了家喻戶曉的「殭屍道長」林正英，還有一位「道長專業戶」，那就是資深演員鍾發。淡出幕前多年的他，近日再次活躍於社交平台，他分享了一段他重新穿上經典道袍的影片。畫面中的他精神奕奕、紅光滿面，身型保持得極好，完全沒有一絲老態，片中他由穿著休閑服，突然變身再次披上道袍，瞬間勾起了無數觀眾的集體回憶。

鍾發演出道長與林正英平分秋色

鍾發10歲時便進入由馬承志創辦的「中華戲劇學校」學習京劇北派武藝與螳螂拳，70年代鍾發以武打演員身分入行，參演過李小龍的《龍爭虎鬥》、《碼頭大決鬥》等經典動作片。到了80年代，隨著殭屍片熱潮席捲亞洲，鍾發迎來了演藝生涯的另一高峰。他在《殭屍叔叔》、《殭屍翻生》中飾演的道長角色，至今仍被許多影迷奉為經典。儘管在多數電影中，他多以二、三線角色或反派為主，但總能憑藉精湛的演技和凌厲的身手，在港產片黃金年代讓人留下深刻印象。

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鍾發於2013年曾客串演出《殭屍》

鍾發在2000年代後，逐漸將重心從演藝事業轉向貿易生意，極少在公開場合露面。然而，他與電影的緣分並未就此中斷。2013年，他受導演麥浚龍之邀，在致敬傳統殭屍片的電影，由錢小豪擔當男主角的《殭屍》中驚喜復出，再次喚醒了影迷的記憶。如今72歲的鍾發雖已遠離幕前多年，卻仍透過社群平台拍片與粉絲保持互動，分享自己的生活點滴，這次他重新穿上道袍，不僅是向自己的經典角色致敬，更是一份送給影迷的禮物。

鍾發曾炮轟成龍不照顧兄弟

鍾發去年曾接受YouTube頻道節目《威哥會館》訪問，鍾發認為巨星成龍沒有好好照顧一眾「成家班」兄弟，忍不住公開炮轟，指他家財萬貫，即使只用千分一身家，都夠養一些曾為「成家班」受傷的成員。鍾發更指李健生曾為拍《警察故事》而昏迷入院，但成龍卻未有理會。

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