青龍獎紅地毯丨玄彬獲老婆撐拎視帝 金宣虎期待奪兩獎 潤娥任主持以金色長紗禮服優雅亮相

「第5屆青龍系列大獎」今晚（31日）在仁川舉行，少女時代成員潤娥及全炫茂連續5屆主持，日前投票平台公布視帝投票出現異常狀況，入圍視帝的玄彬被扣掉逾14萬票，但仍以93萬在投票中稱冠，令他成視帝大熱。

潤娥、全炫茂任主持

青龍系列獎在爭議聲中舉行，頒獎禮繼續由潤娥和全炫茂主持，潤娥以一襲金色長紗禮服優雅亮相，女神魅力爆燈。全炫茂被問到與潤娥如何維持默契，他非常識做表示：「我的秘訣就是潤娥。」惹來全場笑聲。

玄彬獲老婆打氣

紅地毯上，入圍視帝的玄彬、金宣虎、朴志訓及金宇彬、獲得人氣獎的邊佑錫與高允貞、視后大熱的申惠善、同樣大份爭視后的金高恩與朴寶英、男配角大熱的李相二、《金特務：本色回歸》尹敬浩等先後亮相。玄彬入圍最佳男主角獎，被主持人問到今晚的心情？他表示是抱着能獲得好結果來到現場，並透露老婆孫藝珍都希望他能夠得獎，表示會一直看着，為老公打氣。金宣虎本屆同時以《愛情怎麼翻譯？》入圍視帝，及以《Bonjour麵包店》最佳綜藝男新人獎。被問到最希望獲得哪個獎項？金宣虎先笑說當然兩個獎都得就非常好，之後則表示還沒有想會不會得獎，「能來到這裏就很高興了。」