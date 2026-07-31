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張敬軒新歌親自作曲訴說2024年兩次失去之痛：像一道尚未命名的傷口

影視圈
更新時間：20:45 2026-07-31 HKT
發佈時間：20:45 2026-07-31 HKT

張敬軒今日正式推出全新粵語單曲《靈魂相願》，由他親自作曲、香港著名填詞人小克執筆，編曲由어영수操刀，製作人為張敬軒與Isaac Chan。這是繼2014年經典作品《靈魂相認》後，張敬軒與小克再度以「靈魂」為題合作，相隔十二年，以一字之差，道盡從「相遇」到「告別」的成長歷程。

張敬軒誠實面對「永不回來」的事實

《靈魂相願》的創作背景源自張敬軒在2024年經歷的兩次重大失去，在最痛的時刻，張敬軒寫下了這首曲的雛形，旋律先於文字存在，像一道尚未命名的傷口。直至小克聽畢，以詞句為其賦予形狀與重量。歌詞從遺體告別寫起，描寫心跳停止後最後一次擁抱的瞬間，再到火化後骨灰散入山河的畫面，「你散落四方山河/淡然喚晚風提醒我」。整首歌不談虛假的重逢，而是誠實面對「永不回來」的事實，將情感聚焦於「掛念」本身，祈願逝者在每一個維度、每一個宇宙都能自由自在，如風如葉。

小克一字之差道盡十二年成長

小克表示，從《靈魂相認》到《靈魂相願》，兩首歌雖只差一字，卻代表了他與張敬軒在十二年之間對「靈魂」命題的兩次不同回答，年輕時相信靈魂終會重逢，成熟後只願靈魂能夠自由。張敬軒則形容這首歌是「送給所有經歷過告別的人的一份安靜的陪伴」。

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