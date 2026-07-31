元華夫婦大馬度假晒恩愛 遇粉絲求合照一個反應被讚親民 收入全上繳老婆掌財政大權

73歲的資深武打演員元華，近日被發現在馬來西亞的浪中島與老婆Evina享受二人世界，悠閒度假。不少遊人在當地野生捕獲元華，並將合照分享至社交平台，大讚元華真人「超級和藹，超級親切」。從照片中可見，元華身穿一件充滿度假風情的花紋短袖恤衫，配搭米白色印花短褲，一身打扮輕鬆寫意。雖然鬚髮皆白，但元華精神奕奕，神采飛揚，狀態極佳。面對粉絲「可以和你一起拍照嗎？」的請求，他絲毫沒有明星架子，立即展現隨和本色，爽快地答應：「當然可以啦」，並親切地與粉絲們逐一合照，來者不拒，盡顯親民一面，難怪多年來深受觀眾喜愛。

元華曾透露對老婆一見鍾情

除了在沙灘上被捕獲，元華亦被拍到與太太在度假村的酒吧內，一邊聽著現場音樂，一邊共度浪漫時光，場面溫馨。這對結婚超過40年的模範夫妻，形影不離，恩愛之情羨煞旁人。事實上，元華與老婆Evina的愛情故事，就如電影般浪漫。元華曾在資深傳媒人汪曼玲《快拍．曼鏡頭》公開分享，當年對老婆可說是一見鍾情。兩人的緣份始於邵氏片場，當時Evina的媽媽在服裝部工作，她偶爾跟媽媽到片場探班，因而邂逅了正在當武師的元華。元華形容第一眼見到Evina，便覺得她文靜溫柔，認定她是「賢妻良母」的理想對象，於是透過同事做媒，展開熱烈追求，終於抱得美人歸。

相關閱讀：73歲元華學用AI實測效果 活到老學到老令網民佩服 居所罕曝光 滿頭白髮與人合照

元華半退休享清福弄孫為樂

元華與老婆Evina育有一子一女，如今更已榮升爺爺，弄孫為樂。Evina曾大讚元華是個非常顧家的好男人，不僅工作勤奮，更將所有收入全數上繳，對老婆百分百信任。而元華亦自認是個標準「宅男」，不喜歡夜蒲應酬，收工後必定馬上回家陪伴家人。早年為了讓子女有更好的教育環境，一家人曾移民加拿大，Evina專心做全職媽媽，元華則甘願成為「太空人」，頻繁來往香港與加拿大兩地工作賺錢養家。

相關閱讀：成龍洪金寶品性各走極端 元華爆成龍真實「黑暗性格」 畢生最敬佩大哥大：佢值得尊重