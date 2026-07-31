佘詩曼陪母出席蘇淑萍生日宴 自爆「戥腳」打麻雀技術屬初級組 84歲盧海鵬獻唱《激光中》中氣十足手舞足蹈

無綫第二期藝員訓練班出身的蘇淑萍為七月星辰，昨晚（30日）延開15席賀壽，圈中人緣甚廣的蘇淑萍，獲得圈中好友盧海鵬、楊仲恩、葉子楣、姚正菁、商界猛人Sam哥、鄧英敏、蘇珊、劉家豪夫婦等到場賀壽，還有三位星媽，分別有古天樂媽媽、佘詩曼媽媽以及吳君如媽媽（冬嬸）亦有出席。向來孝順的佘詩曼（阿佘）更陪伴媽媽參與生日宴，不少賓客見到她驚喜出現也紛紛拍照，吸引不少人要求合照，阿佘亦永無托手踭，表現十分友善。

吳君如媽奪服裝繞場一周

生日宴以「上海之夜」為主題，一眾參與的親朋好友也悉心打扮，不少人穿着旗袍及「上海灘」服飾現身，更即場在選出「全場最佳服裝獎」，最後由冬嬸（君如媽）奪得冠軍、鄧英敏則亞軍、老虎姐為季軍。雖然冬嬸有90多歲，但面色紅潤，表現好精靈，獲獎後的她更遶場一周跟現場賓客say hi。

蘇淑萍孫仔孫女陪伴切蛋糕

壽星女蘇淑萍當晚除了有孫仔、孫女陪伴切生日蛋糕，更大展歌喉獻唱多首經典歌曲。隨後一眾圈中好友輪住上台獻唱，最驚喜是盧海鵬大唱《前程錦繡》及《激光中》，獻唱期間他表現中氣十足，情緒高漲時更手舞足蹈配合音樂節奏。

佘詩曼孝順女陪媽媽

一身簡約服裝打扮的阿佘，笑言不知道今次以「上海之夜」為主題的生日宴，因為媽媽未有跟她提及，不過她坦言不時會陪伴媽媽出席其好友的聚會，而蘇淑萍和媽媽在十幾歲已認識的好友，所以她出世後就認識蘇淑萍，對方睇住她長大。

佘詩曼鼓勵媽媽打麻雀練腦筋

談到可有準備禮物送給蘇淑萍？阿佘笑說：「媽媽封人情囉！交畀媽媽，現金最實際鍾意買咩就買咩！」阿佘是圈中著名的孝順女，提到她不時被發現陪媽媽外出。她說：「咁都應該架！媽媽開始年紀大，有時間就陪下佢，佢開心嘛！佢啲朋友又響度，有時佢「論論盡盡」咁樣，所以我會take care佢。」對於佘媽媽不時會打麻雀會友，問到阿佘可會落場幫手「戥腳」？阿佘即自認打麻雀技術不及一班Auntie，試過有次幫手「戥腳」，因為要全神貫注而一個小時沒有講過一句說話，不過十分鼓勵媽媽打麻雀，可以練習腦筋轉得快。她笑說：「媽媽打麻雀技術好叻架！係高級組。」

佘詩曼帶媽媽「掃街」貼地食Food Court

問到佘媽身體狀況，她說：「ok呀！老人家係扶下，幫可佢拎嘢，有陣時又唔記得拎嘢。」阿佘透露打算計劃帶媽媽到上海旅行，因為媽媽想到當地吃美食。講到阿佘和媽媽早前到泰國曼谷旅遊被網民野生捕獲在當地的商場美食廣場（Food Court）貼地用餐。阿佘笑言喜歡「掃街」品嘗地道美食，無論靚或平民餐廳也會到訪，覺得最緊要開心。

蘇淑萍生日願望世界和平

當晚生日會以「上海之夜」為主題，蘇淑萍笑言構思不如穿著特別可以跟大家聚會又可以表演一下。說到生日願望，她說：「全世界和平，最緊要身體健康。」至於孫仔、孫女可有送禮物給她，她說：「唔使架！因為喺英國讀書，佢哋返來就開心啦！」 文圖：鄺芷瑩