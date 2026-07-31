「御用姣精」鄧伊婷比堅尼迫爆出海  遊艇除褲若隱若現超誘惑   夏文汐姪女遺傳性感基因

現年36歲、近年憑藉在多部劇集中飾演「小三」角色而獲封為「御用姣精」的鄧伊婷（Irina），向來不吝嗇在社交平台展現其驕人身材。近日，她與閨密一同出海享受遊艇派對，並再次向粉絲大派福利，上傳了一輯極度性感的比堅尼照片，其精心打扮與誘人姿態，讓一眾男粉絲高呼難以招架。

鄧伊婷展性感尤物本色

從照片可見，鄧伊婷為這次出海作出了精心打扮，化上精緻的妝容，突顯其立體五官，顏值極高。作為公認的性感尤物，鄧伊婷在鏡頭前亦毫不怯場，擺出多個極度誘人的甫士。不論是輕倚在遊艇座位上直視鏡頭，還是手扶欄杆、輕撥秀髮望向遠方，每一個姿態都散發出無限魅力，盡顯其專業的鏡頭感。其中一張她高舉手臂、展露纖腰的甫士，更是將夏日活力與性感完美結合。

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鄧伊婷除褲若隱若現激性感

在裝束方面，鄧伊婷穿上了一套黑白橫間的比堅尼，設計簡約卻完美地突顯了她豐滿的上圍和緊緻的腹部線條，可謂美不勝收。然而，最讓粉絲血脈賁張的，莫過於她搭配的破洞牛仔褲。鄧伊婷刻意將褲頭的鈕扣解開，大膽地露出內裏的比堅尼小褲，這種若隱若現的穿搭方式，瞬間將性感程度直線提升至另一層次，型格十足。

鄧伊婷獲大讚身材Fit爆

鄧伊婷在帖文中寫道：「陰天的海有一種溫柔，剛剛好的海風，最適合放空」，看來非常享受這次海上之旅。照片一出，立即引來大批網民留言激讚，紛紛表示：「身材好好」、「Fit爆」，對她的完美體態讚不絕口。

鄧伊婷姑姐是夏文汐

鄧伊婷的姑姐是80年代的性感女神夏文汐，當年憑著電影《唐朝豪放女》一脫成名，其大膽前衛的形象深入民心。如今鄧伊婷同樣以性感形象在娛樂圈打拼，可謂完美繼承了家族的優良基因。雖然目前星途與姑姐相比仍有一段距離，但鄧伊婷憑藉惹火身材，不時大派福利，在社交平台上成功吸納了大量人氣。

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