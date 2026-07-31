Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

翁嘉穗韓國旅行全家發高燒 富商老公鄔友正高燒39.7度：仍未痊癒萌生退休念頭

影視圈
更新時間：17:49 2026-07-31 HKT
發佈時間：17:49 2026-07-31 HKT

翁嘉穗、向海嵐今日出席「香港貓迷博覽會2026」開幕禮，翁嘉穗為大會參展藝術家之一，向海嵐則以Hong Kong Pet Club「寵物關愛大使」身份宣揚寵物急救服務。翁嘉穗作為港姐冠軍兼藝術家，更為博覽慈善拍賣揮毫作畫，繪製一幅貓咪觀望風景的背影置於攤位展覽。翁嘉穗透露畫作為第二部曲，本來是畫展存貨之一，但因應是次受邀而加工，在原有構圖下繪上小貓與花朵，並利用背影保留觀眾對小貓心情表情的想像空間：「我冇養過貓，係research返嚟嘅。細仔出世嘅時候養過兩隻狗，但因為咬過佢、加上狗吠會嚇醒佢，所以走咗之後就冇再養。」但她仍對小動物充滿愛心，近年有考慮再次飼養寵物。

翁嘉穗為慈善繪貓作拍賣不追求價格

對於畫作拍賣，翁嘉穗表示不追求成交價格：「都係為慈善出力，冇諗幾多錢。（據指有畫作值6萬元會做目標？）6萬嗰幅畫大幅好多，我冇咁進取，都係開心可以做善事。」目前不時分配時間作畫，主力則照顧丈夫鄔友正與兩子。

鄔友正退休冇實質計劃

另外，早前鄔友正一家三口到韓國旅遊，剛抵埗便染上流感發高燒，翁嘉穗透露鄔友正仍差少許才康復：「我哋去到第二日就發燒，佢發到39.7度、我都38.8度，反而阿仔第二日就冇事！老公唔戒口、鍾意食嘢，所以仲差少少先好返晒。」鄔友正在社交媒體分享旅行患病時，字裡行間一度萌生退休念頭，翁嘉穗表示兩人都曾打算退休，但沒有實質計劃：「佢仲好active，唱歌可能要停一停、差少少先唱到，同埋佢要唱《魔音女團》一部幾分鐘嘅衍生短劇主題曲，我哋兩個都有少少演出！（妳幾多年沒拍劇？）嚴格嚟講係冇拍過劇，今次第一次！（夫妻會同框？）未必會，目前未拍但知道我嘅鏡頭唔少、對白唔多，啱晒！唔好畀咁多我，我驚到時冧廠！」
 

最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
8小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
9小時前
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
2026-07-30 16:53 HKT
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
飲食
8小時前
周毅剛交出10萬元保釋金後離開法庭，沒有回應傳媒的提問，只催促同行女性友人：「行快啲啦BB」。黃巧兒攝
高級警司周毅剛警總非禮女下屬 求情稱服務社會夢碎 官斥行為大膽不能容忍 判囚5月3周
社會
2小時前
大學生仔女變「絕世隱青」 港媽崩潰：零溝通只顧打機 過來人傳授一招破冰｜Juicy叮
大學生仔女變「絕世隱青」 港媽崩潰：零溝通只顧打機 過來人傳授一招破冰｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
00:57
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
即時中國
6小時前
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
飲食
23小時前
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
旅遊
4小時前