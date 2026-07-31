翁嘉穗韓國旅行全家發高燒 富商老公鄔友正高燒39.7度：仍未痊癒萌生退休念頭

翁嘉穗、向海嵐今日出席「香港貓迷博覽會2026」開幕禮，翁嘉穗為大會參展藝術家之一，向海嵐則以Hong Kong Pet Club「寵物關愛大使」身份宣揚寵物急救服務。翁嘉穗作為港姐冠軍兼藝術家，更為博覽慈善拍賣揮毫作畫，繪製一幅貓咪觀望風景的背影置於攤位展覽。翁嘉穗透露畫作為第二部曲，本來是畫展存貨之一，但因應是次受邀而加工，在原有構圖下繪上小貓與花朵，並利用背影保留觀眾對小貓心情表情的想像空間：「我冇養過貓，係research返嚟嘅。細仔出世嘅時候養過兩隻狗，但因為咬過佢、加上狗吠會嚇醒佢，所以走咗之後就冇再養。」但她仍對小動物充滿愛心，近年有考慮再次飼養寵物。

翁嘉穗為慈善繪貓作拍賣不追求價格

對於畫作拍賣，翁嘉穗表示不追求成交價格：「都係為慈善出力，冇諗幾多錢。（據指有畫作值6萬元會做目標？）6萬嗰幅畫大幅好多，我冇咁進取，都係開心可以做善事。」目前不時分配時間作畫，主力則照顧丈夫鄔友正與兩子。

鄔友正退休冇實質計劃

另外，早前鄔友正一家三口到韓國旅遊，剛抵埗便染上流感發高燒，翁嘉穗透露鄔友正仍差少許才康復：「我哋去到第二日就發燒，佢發到39.7度、我都38.8度，反而阿仔第二日就冇事！老公唔戒口、鍾意食嘢，所以仲差少少先好返晒。」鄔友正在社交媒體分享旅行患病時，字裡行間一度萌生退休念頭，翁嘉穗表示兩人都曾打算退休，但沒有實質計劃：「佢仲好active，唱歌可能要停一停、差少少先唱到，同埋佢要唱《魔音女團》一部幾分鐘嘅衍生短劇主題曲，我哋兩個都有少少演出！（妳幾多年沒拍劇？）嚴格嚟講係冇拍過劇，今次第一次！（夫妻會同框？）未必會，目前未拍但知道我嘅鏡頭唔少、對白唔多，啱晒！唔好畀咁多我，我驚到時冧廠！」

