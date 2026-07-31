「麥明詩死敵」龐卓欣晒性感婚紗照 巨鑽首飾打孖上盡展富貴奢華 4字浪漫白告未婚夫

「十優港姐」麥明詩同屆的2015年港姐亞軍龐卓欣（Ada），去年12月宣布獲金融才俊男友Patrick求婚成功，但二人一直未有公布婚期。龐卓欣昨日（30日）在社文平台分享結婚照，並寫上一直都是你：「It's always been you」，大晒幸福與未婚夫放閃。

龐卓欣大晒幸福

龐卓欣昨日在IG分享三張與未婚夫Patrick的婚照，準新娘子龐卓欣揀選一襲簡約而優雅的純白色緞面平口婚紗，大晒完美肩頸線條和好身材。照片中，龐卓欣甜笑依偎在未婚夫的懷中，二人深情對望流露出愛意。龐卓欣手上價值不菲的巨型鑽戒，以及頸上的鑽石項鍊、手鍊，閃耀奪目，更添貴氣。而龐卓欣的未婚夫則穿上黑色禮服，帥氣有型。

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34歲的龐卓欣出身富裕家庭，父親是為股評人龐寶林，亦是基金管理董事總經理，有傳身家逾億。龐卓欣曾赴美國曼哈頓音樂學院升學，於2015年參選香港小姐時，與拔萃女書院同學麥明詩分別奪得該屆亞軍、冠軍。不過龐卓欣奪獎後未有加入娛樂圈，反而成為KOL，不時在社交平台上分享生活、唱歌及健身心得。

龐卓欣曾戀鐘錶大王長孫

龐卓欣參選港姐前，曾與鐘錶大王孫秉樞的長孫孫智威（Solomon）拍拖多年，二人愛得高調亦曾經訂婚，但到2019年龐卓欣突然宣布分手，並取消婚約，結束6年情。龐卓欣之後火速與現任未婚夫Patrick撻著，準備成為人妻。

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