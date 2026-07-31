Ian陳卓賢啟德演唱會驚現前排吉位 高EQ請後排觀眾免費升級向前坐 化解危機獲網民大讚

MIRROR成員Ian陳卓賢九場《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱會已於啟德體藝館舉行，Ian陳卓賢為今次演唱會花盡心思，將9場演出打造成「盲盒式」演唱會，每一晚都設定了截然不同的特定子主題與專屬代表顏色，在昨晚（30日）第七場的演出，主題為「Miracle Night」，在座位上竟然出現一個「奇景」，結果相片在Threads瘋傳，有不少網民開po稱疑因贊助商疏忽未有派發部分門票，導致前方出現空位，有網民直言：「Ho amazing，心臟受唔住啦！」

Ian陳卓賢為Hellosss締造「奇蹟之夜」

原來網民所指的「心臟受唔住」是指Ian陳卓賢的高情商與睿智，他親自邀請原坐於$980票區的觀眾上前「免費升級」至$1280的座位。這場罕見的「演唱會大遷徙」在保安的配合下進行得迅速且秩序井然。Ian陳卓賢這個輕鬆化解意外的貼心舉動，贏得粉絲狂讚「善良、溫柔、有智慧」，為Hellosss締造了一個「奇蹟之夜」。

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Ian陳卓賢大量吉位後安排山頂觀眾向下坐

Ian陳卓賢在台上發現了大量吉位的情況後，安排由山頂觀眾向下坐：「你哋坐咁高不如坐落嚟啊！我會等你哋，我而家唔會唱住。」在場的Hellosss亦馬上緩緩向前走，Ian陳卓賢表示奇蹟會陸續有來：「噚日我覺得係so far反應最好嘅一晚，但係今晚好似都好好。我哋多謝啟德體育園保安，唔好意思，唔好意思！等大家慢慢走近咗先，咁就奇蹟日啦，今日會有好多奇蹟發生，依家啱啱就第一件事，今日會陸續有嚟，大家會feel到呢個miracle係咩嘅一回事，我哋再次畀啲掌聲我哋嘅啟德體育園，好！大家都差唔多就坐好啦，請坐低！」

Ian陳卓賢與觀眾互動時不改幽默本色

Ian陳卓賢與觀眾互動時不改幽默本色，Ian陳卓賢笑說：「因為有個客買咗我哋嘅飛，留到今日竟然冇交到畀觀眾，奇蹟日乜都發生，我哋畀啲掌聲佢。我尋晚仲特登問公司攞幾張飛，佢都話冇，總之畀我喇。唔緊要，我哋都要繼續唱，講吓奇蹟先喇，其實我今日可以喺度唱到歌都係一個奇蹟，十年之前我仲係一個運動員，你同我講要我練足九年波，每日練九個鐘，係絕對會有奇蹟發生嘅。但係你同我講話我會練足九年歌，開到演唱會呢，我就覺得係一個奇蹟嚟嘅。所以其實咩都可能發生嘅。大家都可以將目光放遠啲，大家下一個十年，會想有啲咩奇蹟發生。而家就可以開始相信嗰樣嘢。我相信就會一步一步一步去發生。」

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