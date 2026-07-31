李昊為被摸爭議徹夜難眠道歉澄清：冇小昊昊 張柏芝被音樂熱誠打動做嘉賓 周星馳一句「去紅館開騷」記足8年

昨晚李昊紅館的演唱會上邀請了多位香港藝人擔任演出嘉賓，除了《星島頭條》獨家報道張柏芝演出之外，還有林子祥、李思捷、林保怡、王祖藍、陳國坤及姜皓文等。

李思捷「虐打茄喱啡」李昊

其中李思捷與李昊在台上合演一幕片場拍戲的戲份，扮演「茄喱啡」李昊被李思捷用書本打了十多次，台下粉絲也忍不住大叫「不要再打了!」

林保怡李昊父子情戲份淚灑舞台

之後李昊與林保怡上演一幕父子情的戲份，期間李昊已經落淚，二人演出完畢，李昊分享自己對父親的感受時一臉淚水地表示，2017年某個晚上，跟自己說過不再有任何遺憾，但父子情是他一生意難平的事，因為之前自己很不孝順，不像大家現在看到的這個李昊，是一個非常百厭令爸媽很擔心的小朋友：「分享一下，爸爸不在家去北京工作，當時每晚我也發夢自己很孝順，對爸爸很好，陪他看劇集和買衫，他講一些肉麻語句我也會回應他，以前不生性時覺得他很煩，為何要哥、姐都要在群組講早晨，不了解你很孤獨，我現在的眼淚不是為了我脆弱或懦弱，是想跟你說，終於到我來到紅館，爸爸不用擔心我，我已獨當一面可以照顧屋企，你可以放心。」他便唱出一曲《捉迷藏》。

周星馳金句推動李昊穿過甜酸苦辣

唱畢之後，他又表示，是甚麼推動李昊歷盡任何所有甜酸苦辣都能穿過去，因為一個人，感謝周星馳先生，周星馳說：「做人冇夢想同條鹹魚有乜分別！」所以作為粉絲真的很開心，再次看到他活躍在大家視野中，他說：「我亦想告訴他，總有一天我會成為他一樣優秀的人，等着吧！」

林子祥讚後李昊生有禮貌

嘉賓林子祥表示要特別來恭喜李昊，還問他識唱自己的歌是否爺爺給他聽？李昊解釋是因為林子祥的歌影響到每一代年青人，說給他們知道廣東歌是那麼好聽。林子祥即多謝他這麼支持廣東歌。李昊即說:「多謝你這麼多年帶來那麼多好作品給年青人，我想跟你講的是『我會撐起我小小力量，做廣東歌的小星星，你放心交給我啦！』」林子祥也說:「為何今晚我會來？因為這個後生仔很有禮貌，我最鍾意後生有禮貌，繼續唱你無限的里程。」

李昊感謝陳小春譚詠麟鼓勵

李昊特別多謝多位前輩，並透露陳小春特別為他請假回港看他綵排，及傳短訊為他加油。近日李昊與校長(譚詠麟)吃了多餐飯，頭場演出日校長更專程駕車到紅館親身鼓勵他說:「𡃁仔，這個世界係你啦!」

李昊台上為首場被摸爭議道歉

他在台上再次為前晚首場演出時任由粉絲摸，因而被外界批評一事道歉，他感到自己是很渺小，要多一點包涵、多一點讓他加油的空間，前天在紅館太興奮，因為大家才令他能夠踏上這想中的舞台，他就前晚的表現對大家講一聲對不起，大家喜歡的男人都是要有擔當的：「錯就要認打就要企定，我會一年比一天做得更好，有錯你們直接罵我，我會將所有你們的建議都接受，為了能好好承受你們的愛。」

李昊自認初哥會犯錯

受訪時被問到因首場任由粉絲摸而被劣評？李昊指出每個人也有第一次，證明他是一個初哥。第一次就會犯一些錯、會不成熟，但為作為一個成熟男人，應該面對問題就要勇敢去承擔，去聽取所有歌迷所有觀眾聲音。因為開演唱會不是開給自己看，是開給大家看，帶給大家情緒價值，帶給大家開心，「如果他們覺得有不開心，有覺得不滿意，全都是我的責任，所以我前晚整晚都睡不着，看過每一個評論，好希望我可以做得更好，所以道歉是想說給大家聽，大家所有評論，所有建議我都會放在心內，一步一步做得更好。」問到被人摸的感覺？他認為摸是熱情地觸碰:「大家那麼熱情證明大家好愛錫我，有那麼多愛當然是開心，很多人來自不同地方，有些粉絲說原來香港真的像電影那麼美妙、那麼多好東西吃、紅館原來真的是那麼正，我看到真的很開心，能讓大家看到香港是一個繁華都市，我也覺得很驕

王祖藍幫口解圍冇觸摸到「小昊」

問他是否被人觸摸到「小昊」？王祖藍即幫口解圍，直指大部份觀眾很好，不要講到那麼誇張，可能是望落某些角度誇張，他強調「沒那麼誇張，我都在現場。」李昊向祖藍說:「你怎樣講他們也會再次問我。」祖藍即指，是拖延時間讓他去思考。李昊笑言:「其實我在家中是最細的一個孻仔，所以不存在有「小昊昊」，但我感覺到歡呼聲充斥腦海，根本開心到忘形，不要說摸到你身體的頭髮各部位，你根本發緊夢，夢中又怎會記得，連自己的樣子也記不起，夢境就是美妙，所以問我細節，要過一段時間再答大家。」

李昊徹夜難眠看評論

問到是否祖藍要求李昊道歉？祖藍說:「當天凌晨1時47分他致電給我，我已經瞓覺了，所以我已經解決不到這些問題，他自己徹夜難眠去諗，怎樣去跟大家安撫各方意見。」李昊表示，作為一個藝人一個公眾人物，成為大家榜樣，如果有令到大家不開心、令到大家有負面情緒。他覺得要即刻去處理，處理大家的情緒，他說:「因為我們作為藝人，是服務觀眾，我們是一個服務行業。所以令到他們開心是我的義務。」

王祖藍送支票任超時罰款

在台上祖藍與李昊合唱完一曲《浮誇》後，送上一張支票給李昊，並表示，不論你是天皇巨星，超時就要罰錢，有這張支票你可以去盡。李昊表示，收到祖藍這張支票真的捨不得用，會鑲好放在家中遇上不開心事時拿來看，便會想起大家對他的支持:「這張支票對我來說是前輩對我的一份祝福與鼓勵，我一定捨不得用。」

王祖藍純友誼提攜

有指祖藍簽他為旗下藝人一事，李昊表示，二人之間是「純粹友誼」在沒有血緣關係、也沒有利益糾結的情況下，前輩僅因看到他心中的那團火，便熱心給予提攜，並強調，最好報答祖藍的方式不是形式上的道謝，而是不辜負前輩的期望，繼續努力帶來更好的作品。

張柏芝已答應拍MV

又問他怎樣才能打動張柏芝擔任這次演唱會嘉賓？李昊表示柏芝姐姐是大家心目當中的女神，當時他計劃發佈自己新專輯，碟中有個故事他認為非柏芝姐姐莫屬，他做好Demo之後交給柏芝聽，她完全是因為音樂熱誠，又覺得這首歌好聽，才決定錄這首歌。之後他又膽粗粗跟柏芝講，既錄了音，他將於7月在紅館開騷，不如過來坐吓，柏芝即反問他:「即時做嘉賓啦，冇問題。」二話不說便應承。所以整個經歷都覺得好奇妙。他又透露，柏芝已經接納邀請拍MV，而計劃已進行中。

周星馳激勵紅館夢

問他可有邀請偶像周星馳來欣賞演唱會？李昊表示，很開心因為周星馳的電影《功夫女足》再次見面，其實與他是2018年認識，當時星爺問他是做甚麼？李昊說自己是唱歌，星爺即對他說:「唱歌？那你去紅館開演唱會啦！」李昊便將這番話記在心內，要努力不斷唱不斷提升自己，他說「總有一日會說給你知，我可以唱到去紅館，卒之在深圳路演時候，去到路演現場跟星爺說:「星哥哥，我將演唱會開到去紅館啦。」作為他的天字第一號粉絲，要說給他知道:「我是不會丟你的假，一定做到最好，希望你可以見到我，可以步步高升做得更好，因此我下一個目標，就是想成為像他那麼優秀的一位演員，所以膽粗粗也要講一聲，放馬過來啦！(有請他來看？)他的經理人和監製也來了，我有問星爺來不來？星爺回應說『來，不過你可能發現不到我，我神出鬼沒，你看到就是。』」李昊說:「但說不定他有來了，但不要緊，他這份打不死小強的精神，一直激勵我到現在，所以與我同在。」此外，作為張敬軒粉絲的他可有邀請偶像來欣賞演唱會？李昊表示這次曾跟張敬軒公司的同事講了:「我開了紅館，作為你的歌迷，我希望令你知道，你的音樂是滋養到、幫助到這位年輕人實現夢想，就已經傳達到位。」