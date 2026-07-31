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袁嘉敏穿極少布比堅尼效果震撼 不科學豐滿上圍一覽無遺 S形超誘人身材嫵媚

影視圈
更新時間：11:00 2026-07-31 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-31 HKT

現年41歲的前港姐「最上鏡小姐」袁嘉敏（Candy），近年從英國回流返港後事業十分繁忙，除了在社交平台上頻頻大派福利照，在內地的性感登台工作更是接踵而來，人氣不減。為拓展其賣相事業，袁嘉敏最近動作頻頻，於IG預告將有性感靚相推出，而她最新一輯於日本拍攝的噴血照片，尺度極大，令人驚艷。

袁嘉敏顏值達到巔峰

從袁嘉敏分享的照片及影片可見，她對這次拍攝效果極之滿意。身處外地的她狀態大勇，在藍天白雲、水清沙幼的沙灘上，迎着柔和海風，對着鏡頭甜笑，散發出自信迷人的魅力，顏值達到巔峰。

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袁嘉敏狂騷極不科學身材

此行其中一個焦點，落在一條極度性感的白色掛頸連身裙上。這條裙的設計極度低胸，非常難以駕馭，但穿在身材得天獨厚、極不科學的袁嘉敏身上，卻呈現出幾乎撐爆裙子的驚人效果，將她玲瓏浮凸的曲線完美展現，性感味道滿瀉。除了在沙灘上拍照，袁嘉敏亦穿上這條戰裙，在坐擁無敵海景的酒店露台上搔首弄姿，一舉手一投足都散發着女人味，完美身材在鏡頭前一覽無遺。

袁嘉敏細碼比堅尼效果震撼

為了替其收費平台做出最大宣傳，袁嘉敏更換上一套細碼少布的比堅尼，在清澈的淺灘上留倩影，火辣身材配上自然美景，畫面極度誘人，相信已成功為她的賣相平台帶來最佳的宣傳效果。

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