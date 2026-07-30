我不是張保仔丨黃子華鄭中基陳法拉主演《神秘寶藏》傳改名上映 塵封12年主角變化大

由黃子華、鄭中基、陳法拉主演、2014年拍畢奇幻奪寶動作喜劇《我不是張保仔》（前名《神秘寶藏》），自2017年原定檔期後一直上映無期。近日終於傳出好消息，有指電影已獲得內地「同意拍攝」的批文，有望於明年與觀眾見面。據國家電影局的公開資料顯示，這部由博納影業出品、陳嘉上及鄭中基聯合執導的合拍片確實已獲備案，令這部塵封已久的大製作重燃上映希望。有份參演的田啟文去年曾透露，有聽聞因黃子華近年成為「票房靈藥」，片主有意重啟發行。

《我不是張保仔》由黃子華、鄭中基及陳法拉主演

《我不是張保仔》由近年榮升「票房福將」黃子華飾演傳奇海盜張保仔，鄭中基飾演自認是張保仔後人並意外穿越時空的現代人「張就」，而女主角陳法拉則一人分飾兩角，在現代與古代之間轉換。故事講述沉迷尋寶的張就，意外穿越到清末，遇見海盜王張保仔與其妻子，卻驚覺他們竟是自己現實中的情敵與女友。電影融合了動作、喜劇、愛情及穿越元素，旨在打造一部屬於香港的《加勒比海盜》。

網民指主演陣容變化大

不少網民看到《我不是張保仔》或將上映的消息都表示高興，不過同時亦有網民指，主演陣容生活上變化頗大，笑指電影實在是拖太久才上映。有網民表示：「鄭中基當年拍緊呢套嘢係新婚，而家已經離埋婚」、「片商都估唔到黃子華會變咗票房靈藥」，更有網民留意到，女主角陳法拉當年拍攝該片剛宣布與薛世恆離婚，如今已與第二任丈夫Emmanuel Straschnov育有兩名子女，甚至成為國際影星，感嘆十年已發生很多事。

相關閱讀：夜王丨黃子華有望包辦華語票房榜頭三位 勁收逾1.12億 慶功宴籌旗誓打贏《毒舌大狀》

《我不是張保仔》實景拍攝耗資巨大

《我不是張保仔》當年耗資巨大，製作團隊為求呈現最真實的海戰場面，斥巨資以1:1比例打造多艘古代戰船，更堅持在真實海面上進行實景拍攝，其中部分道具船更創造了世界紀錄。導演陳嘉上表示，要拍張保仔的故事，海戰是不可或缺的元素，這次拍攝完成了前所未有的挑戰。為求貼合歷史，劇組更特地前往張保仔故鄉附近的海陵島取景，將當地的海洋文化融入電影之中。

相關閱讀：《夜王》票房破億 黃子華創神話擁三部破億電影 改寫港產片票房史周星馳電影被踢出十大

黃子華飾演海盜王張保仔

黃子華為飾演這位「快樂的瘋子」海盜王，不僅要應付大量吊威也的動作場面，更為角色特意將皮膚曬黑，相當敬業。而身兼導演與主演的鄭中基則表示，黃子華是飾演這位風流、搞笑又帶點狠勁的張保仔之不二人選。如今電影有望重見天日，加上黃子華、鄭中基與陳法拉這個夢幻組合，相信一眾影迷都熱切期待。

相關閱讀：鄭秀文答謝會尾場｜黃子華做壓軸嘉賓 罕有再度棟篤笑 自彈自唱晒才華歌頌Sammi