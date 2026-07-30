汪蘇瀧香港演唱會2026丨啟德主場館9月開兩場 座位表/優先購票/公開發售日期/購票連結懶人包
更新時間：21:51 2026-07-30 HKT
發佈時間：21:51 2026-07-30 HKT
發佈時間：21:51 2026-07-30 HKT
內地人氣創作歌手汪蘇瀧正式宣佈，將於2026年帶著「明日世界」世界巡迴演唱會強勢登陸香港！今次香港站更會進駐香港全新大型地標——啟德主場館，於9月5日及6日一連兩晚舉行演唱會，為一眾香港歌迷帶來極致的視聽盛宴。即睇以下演唱會時間表、座位表、門票預售及公開發售詳情，mark定日子搶飛！
汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會香港站 演出詳情
- 演出日期： 2026年9月5日 及 9月6日
- 演出時間： 晚上 19:00
- 演出地點： 香港・啟德主場館
- 活動詳情： 汪蘇瀧官方微博
- 票價：HK$ 1,680* / 1,280* / 880 / 680* / 480* / 380*（*含有視線受阻位置）
🎫 門票發售及預售時間表
為方便大家部署搶飛策略，以下為各階段的優先預售及正式開賣時間：
🔥 Trip.com Group 率先發售
- 開售時間： 8月2日 13:00
- 適用場次： 9月5日 及 9月6日場次
- 指定搶飛連結： Trip.com 購票網址
✨ 羅曼宇宙 優先購
- 開售時間： 8月4日 12:00
- 適用場次： 9月5日 及 9月6日場次
注意：加入汪蘇瀧的「羅曼宇宙」會員並取得演唱會優先購票資格，需透過QQ音樂平台完成付費登記，再參與分站巡迴的抽籤預約，中籤後可提前鎖定門票。
📣 正式公開發售
購票平台：Trip.com、HK Ticketing（快達票）、大麥（Damai）
- 9月5日場次 開賣時間： 8月4日 13:00
- 9月6日場次 開賣時間： 8月4日 14:00
汪蘇瀧2026「明日世界」世界巡迴演唱會香港站座位表：
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