呂方近照笑容滿面 留言區被車Cam片金句洗版：「向後bye」咗未 網約車風波後曾抽水

呂方早前疑似捲入網約車司機罵戰風波，心情似乎未受影響。近日網上流傳他與朋友的最新合照，相中呂方笑容滿面，與友人一同豎起拇指，狀甚輕鬆。然而，自「向後bye」成為網絡潮語後，大批網民湧入該帖文留言區，以「我記得你啦」、「向後bye」、「你死X緊喇」等「金句」洗版，令呂方再次焦點。

呂方曾抽水「向後bye」

其實事件發酵後，呂方亦曾於社交平台發布一段夜間踩單車的影片，並配文「騎車之前記得把車梯向後掰」，巧妙地利用諧音「抽水」，將負面新聞轉化為幽默話題，引起網民討論。近日與友人合照被上載Threads，亦再引起網民討論，不少人留言：「『向後bye』咗未」、「呂生有冇『向後bye』」、「求你出首新歌〈向後bye〉」等，引來網民圍觀。

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疑似呂方與網約車司機對罵影片瘋傳

事件源於本月中一段在Threads瘋傳的車Cam影片，片中一名疑似呂方的男乘客與網約車司機因落車地點問題爭執。司機教導乘客開車門時一句「向後bye」（實為「向後掰」）意外爆紅，成為2026年度代表性潮語。雖然原影片因涉及「起底」罪行，已被私隱公署勒令下架，並呼籲公眾停止轉發。但「向後bye」熱潮未減，呂方憑此「金句」意外地再次成為網民焦點。

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