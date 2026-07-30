劉青雲回應張達明精神狀況：2個月前見過佢幾好 點名讚新人鄧濤表現專注

劉青雲、蔡少芬、邱彥筒、鄧濤、周家怡等今日在半山拍攝英皇新戲《復仇的人》，近日天氣陰晴不定，劉青雲直言下雨有影響拍攝進度，但也不及酷熱天氣難頂，稱早幾日天氣又熱又焗很辛苦，唯有多飲水降溫，問到太太郭藹明可有為他煲消暑湯水？他笑言間唔中有，但在片場也會多飲水。

劉青雲與蔡少芬久未合作

談到這日有蔡少芬演出，他表示大家已久未合作，但今次對手戲不多，「我和蔡少芬在戲中一齊開公司，但中間有拗叫而分開，後來她委托我查一些事，與舊朋友合作很開心，今次又有不少新面孔，他們都很認真又俾心機去演戲，令我都有啟發，希望他們日後有更多演出機會。」問到最欣賞誰？劉青雲點名說是鄧濤，「她好清楚自己要做啲咩，隨時都準備好，其實每個人都很專注。」劉青雲又說一班年輕演員都很珍惜演出機會，亦會與他打招呼自我介紹，「我都有向他們介紹自己，但都是hi bye打招呼。至於年輕演員可有向他請教演戲心得？他卻說，「有導演指導他們就得，不用請教我。」

劉青雲跳橋有替身代勞少叫演員硬食

另外，早前劇組在灣仔開工，有網民拍到青雲的替身跳橋，他笑說：「今次以文戲為主，動作戲不多，跳橋一場有替身做，小心啲好，如果要我親自上陣也可以，但現在好少叫演員硬食，我行行企企都可以。」又，談到張達明早前坐輪椅現身鍾景輝追思會，身體情況惹關注，劉青雲表示2、3個月前與他見過面，當時他的精神不錯，希望他繼續身體健康，又說今年有不少圈中前輩離世感惋惜，雖然不是一件開心事，但也明白是人都會有這個過程。