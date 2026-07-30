日落下的彩虹丨45歲唐詩詠倒戈拍ViuTV劇 Day媽零違和網民讚貼地：好過馬明開Filter

前TVB視后唐詩詠（Natalie）「倒戈」參演 ViuTV 全新原創劇集《日落下的彩虹》昨晚（7月29日）已經播出，今次是唐詩詠離開TVB後首部電視劇，故事講述七個發生在彩虹邨的小故事，由唐詩詠與潘燦良演夫妻的故事打頭陣，兩位第一次合作便演夫妻，45歲的唐詩詠與24歲的Day（許軼）@COLLAR飾演母女，劇集首播後，網民的焦點落在唐詩詠身上，在網上掀起熱話。

唐詩詠與許軼的母女演出絕無違和感，有網民直言：「許軼同唐詩詠兩個做母女好襯」，還有人說：「做返符合自己年齡嘅角色咪幾好，真心好過睇四五十歲嘅中年人談戀愛呀救命～」、「時代的眼淚，唐詩詠已經要演人母。」、「我覺得唐詩詠好貼地，以前都演過花旦，唔同年紀演唔同角色都係突破，都一樣美麗。」、「都好過馬明開大filter做男一，唔係話馬明唔好，不過年紀同角色不相符就無謂勉強。」

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唐詩詠離巢後終於有時間慢下來

唐詩詠曾表示在TVB工作時劇接劇，生活節奏極快，離巢後終於有時間慢下來，去學習烘焙、演戲、甚至是跑步和學佛，過上真正屬於自己的生活：「做演員真係好被動，好靠劇本。我都希望大家有多啲開工機會。」今次唐詩詠「出山」拍劇，在劇中唐詩詠與潘燦良首度合作飾演夫妻，兩人在彩虹邨經營「華麗理髮廳」，表面恩愛卻暗藏裂痕，更協議在兒子成年後離婚，本來一對仔女都誤以為出軌的人是潘燦良，但想不到原來是唐詩詠背夫出軌。唐詩詠直言這類女性不忠的題材非常新鮮，是吸引接拍的主因。不過最令觀眾感新鮮的，必定是許軼的母女演出，兩人的母女互動有微妙的化學作用，當許軼叫出媽咪一刻，直接為觀眾帶來驚喜，有觀眾開始翻查兩人出生年份，發現雙方真實年齡差距只有21年， 導演劉偉恒強調製作團隊事前已有周密考量並表示「我哋都真係計過數」，而許軼坦言得知要飾演對方女兒時感到震驚，不過她解釋劇中設定極具特色並指出「劇中我們母女關係似兩姊妹」，唐詩詠亦透露劇中角色並非傳統母親形象。

唐詩詠在恩師甄詠蓓指導下成功開竅

唐詩詠早年曾在的短期課程中認識甄詠蓓（Olivia）並拜其為師。在恩師指導下成功開竅，並於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》成為視后。在2022年回復自由身後，唐詩詠為了實現舞台劇夢再向甄詠蓓拜師學藝，到了2025年6月正式主演由甄詠蓓執導的舞台劇《妻迷》，當時飾演一位渴望生育卻因外在壓力而逐漸崩潰的女性，獲得極大迴響。唐詩詠在2024年為HOY TV主持《英國邊忽好》和《韓國邊忽好》兩大體驗式旅遊節目，展示了她最真實、無包袱的一面。同年唐詩詠圓夢在銅鑼灣開設了日式吐司專門店，但隨著店舖開業一段時間，有媒體及網民發現店外不再像以往般大排長龍，因而傳出「生意下滑、人龍不再」的傳聞，不過唐詩詠強調生意早已步上軌道，人龍消失的真正原因是店舖特意分散了麵包的出爐時間，避免顧客排隊等得太辛苦，再加上開設了Pop-up Store分流顧客，讓大家能更方便地購買。

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