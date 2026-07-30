《一奏傾情》Glen Hansard車禍離世終年56歲 輟學賣藝成樂隊主音 曾與Markéta Irglová拍拖

Glen Hansard逝世丨憑藉經典音樂電影《一奏傾情》（Once）勇奪奧斯卡金像獎的愛爾蘭著名創作歌手兼演員 Glen Hansard，於7月29日凌晨在都柏林郊區遭遇嚴重電單車車禍，經搶救後不幸傷重離世，終年56歲。據當地警方指出，這宗致命車禍發生於凌晨4時30分，Glen Hansard 在意外後雖即場接受治療，但最終仍返魂乏術，隨後經理人公司亦悲痛證實了 Glen Hansard 的死訊。這宗突如其來的悲劇讓 Glen Hansard 的生命遽然而止，消息一出瞬間震驚全球影迷與樂迷。

Glen Hansard自編自演《一奏傾情》

回顧 Glen Hansard 的傳奇演藝生涯，他的音樂路始於13歲輟學在都柏林街頭賣藝。Glen Hansard 於1990年創立搖滾樂隊 The Frames 並擔任主唱，翌年參演《追夢者》（The Commitments）正式涉足影壇。真正讓 Glen Hansard 登峰造極、躍上國際舞台的，是他與捷克女音樂人 Markéta Irglová 於2007年自編自演的低成本電影《一奏傾情》。Glen Hansard 將自身的街頭表演經歷完美融入角色，兩人合唱的主題曲〈Falling Slowly〉更在全球狂收逾2000萬美元票房的助攻下，強勢奪得第80屆奧斯卡最佳原創歌曲獎並獲格林美提名，成為 Glen Hansard 音樂生涯中最耀眼的經典代表作。

相關閱讀：二神光凌晨3點駕電單車撞路障！送醫不治身亡終年33歲 近年活躍於電視界有參與舞台表演

Glen Hansard曾戀《一奏傾情》拍檔Markéta Irglová

在個人感情生活方面，Glen Hansard 曾因拍攝《一奏傾情》與女主角 Markéta Irglová 戲假情真，唯這段備受矚目的戀情僅維持了兩年便告終。其後，Glen Hansard 遇上詩人 Maire Saaritsa 並步入婚姻殿堂，兩人更於2022年迎來一名兒子，組織了溫馨的家庭。如今 Glen Hansard 因車禍猝逝的噩耗傳出，不僅令家屬悲痛萬分，大批網民及音樂界人士亦紛紛發文哀悼；愛爾蘭總理 Micheál Martin 更公開致敬，高度讚揚 Glen Hansard 生前為國家文化藝術作出的重大貢獻，為 Glen Hansard 精彩卻短暫的一生留下無盡思念。

相關閱讀：27歲爆紅劇男星Chance Perdomo驚遇車禍離世！原定4月開劇 續作開拍時間無限期延後