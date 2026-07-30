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《一奏傾情》Glen Hansard車禍離世終年56歲 輟學賣藝成樂隊主音 曾與Markéta Irglová拍拖

影視圈
更新時間：16:20 2026-07-30 HKT
發佈時間：16:20 2026-07-30 HKT

Glen Hansard逝世丨憑藉經典音樂電影《一奏傾情》（Once）勇奪奧斯卡金像獎的愛爾蘭著名創作歌手兼演員 Glen Hansard，於7月29日凌晨在都柏林郊區遭遇嚴重電單車車禍，經搶救後不幸傷重離世，終年56歲。據當地警方指出，這宗致命車禍發生於凌晨4時30分，Glen Hansard 在意外後雖即場接受治療，但最終仍返魂乏術，隨後經理人公司亦悲痛證實了 Glen Hansard 的死訊。這宗突如其來的悲劇讓 Glen Hansard 的生命遽然而止，消息一出瞬間震驚全球影迷與樂迷。

Glen Hansard自編自演《一奏傾情》

回顧 Glen Hansard 的傳奇演藝生涯，他的音樂路始於13歲輟學在都柏林街頭賣藝。Glen Hansard 於1990年創立搖滾樂隊 The Frames 並擔任主唱，翌年參演《追夢者》（The Commitments）正式涉足影壇。真正讓 Glen Hansard 登峰造極、躍上國際舞台的，是他與捷克女音樂人 Markéta Irglová 於2007年自編自演的低成本電影《一奏傾情》。Glen Hansard 將自身的街頭表演經歷完美融入角色，兩人合唱的主題曲〈Falling Slowly〉更在全球狂收逾2000萬美元票房的助攻下，強勢奪得第80屆奧斯卡最佳原創歌曲獎並獲格林美提名，成為 Glen Hansard 音樂生涯中最耀眼的經典代表作。

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Glen Hansard曾戀《一奏傾情》拍檔Markéta Irglová

在個人感情生活方面，Glen Hansard 曾因拍攝《一奏傾情》與女主角 Markéta Irglová 戲假情真，唯這段備受矚目的戀情僅維持了兩年便告終。其後，Glen Hansard 遇上詩人 Maire Saaritsa 並步入婚姻殿堂，兩人更於2022年迎來一名兒子，組織了溫馨的家庭。如今 Glen Hansard 因車禍猝逝的噩耗傳出，不僅令家屬悲痛萬分，大批網民及音樂界人士亦紛紛發文哀悼；愛爾蘭總理 Micheál Martin 更公開致敬，高度讚揚 Glen Hansard 生前為國家文化藝術作出的重大貢獻，為 Glen Hansard 精彩卻短暫的一生留下無盡思念。

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