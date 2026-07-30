BBC揭「小丑」謝勒力圖涉性侵 疑化名誘騙未成年少女開房逼叫爸爸 10名女性受害細節曝光

曾在《自殺特攻：超能暴隊》中飾演「小丑」的謝勒力圖（Jared Leto）繼去年被9名女性指控性騷擾後，昨晚（29日）英國廣播公司（BBC）播放的最新紀錄片《謝勒力圖：荷里活的黑暗秘密》（Jared Leto: Hollywood's Dark Secret）中，又有10名女性站出來指控他曾對她們性侵或性騷擾。就事件謝勒力圖亦作出回應，極力否認一切性侵指控。

謝勒力圖涉性侵未成年少女

當中有4名受害者指控謝勒力圖涉及刑事的不當性行為，事發時她們仍是未成年少女。其中一名化名Isabel的40多歲女性，透露於2002年在年僅17歲時遭謝勒力圖性侵。當時她在自己工作的拉斯維加斯商店遇上謝勒力圖，及後他邀她到其下榻的酒店見面。但她收到的地址卻是一間「破舊骯髒的汽車旅館」，她以為他會帶她到別的地方，便坐在床上等他。他卻喚她入浴室隔着浴簾聊天，然後他突然拉開浴簾並親吻她，隨後更抓住她的手，用她的手替自己手淫。她說當時她把手抽開，並跟他說要離開，最終他亦放她走人。

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前模特兒被稱遭謝勒力圖威脅性侵

另一名受害者是前模特兒Alex，2013年其所屬模特兒公司獲邀出席謝勒力圖的樂隊Thirty Seconds to Mars之倫敦演唱會。其後謝勒力圖的女助理邀請她參加騷後派對，當時19歲的Alex為保護自己，見到謝勒力圖時謊稱自己17歲，對方卻回應道：「年齡只是一個數字，而且無論如何，我們現在是在歐洲。」及後他的一名助手又慫恿她前往附近一間酒店參加另一場派對：「我走進酒店房間，裏面非常昏暗，然後我發現只有他一個人在那裏。」Alex當時問他能否借充電器或現金給她，好讓她回家，他說沒有。當她問到可否讓她睡在房間裏的躺椅上，他說若她這樣做，醒來時「屁股裏會有一根陰莖」，並連說好幾次，嚇得她即時逃離。事後她的朋友指他是在威脅要性侵她，說她應該報警。

謝勒力圖涉於加州犯案或構成強姦罪

而一名化名Clara的受害人指稱，她17歲時首次與謝勒力圖發生性關係，當時他34歲，地點是在他位於加州的住所。「他說：『我希望你叫我爸爸。』要不假裝成一個小女孩，要不就是（叫我）『我的小女孩』。」她於2006年在謝勒力圖樂隊一場演唱會的後台，被他的團隊人員取得電話，二人因此認識，她更曾被帶到他的加州寓所3、4次。由於當時她的父親在執法部門工作，她曾跟謝勒力圖談論加州的最低合法性行為年齡，「他對此不以為然，彷彿那對他來說並非甚麼大問題。」在加州，若成年人與低於合法同意年齡的人發生性關係，可能構成「法定強姦」罪，並可被判處監禁。而加州的最低合法性行為年齡為18歲，謝勒力圖當年明顯是犯了法。

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謝勒力圖對14歲少女說「你的胸部很漂亮」

另一名當年只得14歲的少女Taylor在母親陪同下去睇謝勒力圖的樂隊演出，期間在攞簽名時，她把其身穿的T恤移近他，以為他會簽在袖上或腹部上，「結果他把名字簽在我胸部的位置，還對我說：『你的胸部很漂亮。』。」他還一度企圖邀她到後台，Taylor母親目睹後即質問他：「他看着我媽媽，然後說：『胸部還是很漂亮。』，他根本毫不在乎！」

至少5人稱曾收謝勒力圖鹹濕訊息

此外，至少有5名受害人收到過謝勒力圖的「鹹濕訊息」，其中一位化名Etta，她與其母於洛杉磯一間模特兒經理人公司認識謝勒力圖，他以邀請母女倆出席奧斯卡派對為由取得其電郵地址，之後卻傳一些具性意味的問題，例如問她是否處女，有甚麼性癖好之類。接着他又將其聯絡方式轉告給一名叫「Christian」的朋友，說能介紹工作給她，結果那人卻是要求她拍攝色情片，Etta指此人問的問題跟謝勒力圖一樣，懷疑他其實是謝勒力圖假扮。

謝勒力圖否認曾性侵

對於BBC紀錄片中，4名女性對他提出不當性行為的指控，謝勒力圖透過其公關人員發表聲明稱：「我一生中從未性侵過任何人，這些指控完全是徹頭徹尾的謊言。」

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