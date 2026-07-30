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余德丞口震震回應「酒駕風波」：司機唔係同枱食飯我兼顧唔到 等睇蔡思貝《少林女足》

影視圈
更新時間：08:00 2026-07-30 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-30 HKT

余德丞將於9月5日參與《GO GOLD GOAL 足球賽》，昨晚他到南昌進行訓練，並表示，加入商台以來這是第三次舉辦足球賽，剛好這是他的嗜好，還可以幫公司做事。

余德丞眼中蔡思貝屬運動型

熱愛足球的他之前要捱更抵夜睇世界盃賽事，加上要出席一些有關足球的活動所以較為忙碌。問他是否巳看了曾是緋聞女友蔡思貝演出的新片《少林女足》？余德丞卻只知道有這套電影，他還問香港何時上映？他說：「朋友冇邀請我睇，（你要捧場？）通常朋友係要邀請㗎嘛。」對於好多蔡思貝朋友會包場，問他會否包場支持？他笑笑口替推卻說：「咁唔使喇，佢啲朋友包埋我嗰份啦，等電影喺香港上映先去支持。」他表示，與蔡思貝一直有聯絡，但短訊間都是講一些閒話，問到蔡思貝拍攝《少林女足》時，可有請教他有關足球技巧？余德丞表示沒有，她沒有講關於工作上的事。問他覺得蔡思貝是柔弱型還是運動型女人？余德丞指她是運動型，因她跑步比很多男生更快，運動是難不到她的。

避談朋友是否飲過酒

此外，早前余德丞乘坐私家車在銅鑼灣遇查，同車男司機友人涉酒駕被捕。問他可有關心朋友狀況？余德丞以不知道事件是否已經進入法律程序不便回應，只能說當晚自己是乘客，否則大吉利是！問他事件後可有提點身邊朋友不要酒駕？他說：「當晚朋友唔係同我同枱食飯，我又要社交好難處理咁多，所以唔肯定咁多，顧掂自己先啦，(對方飲咗幾多？)我我我...絕對唔清楚，其實你你你...飲咗幾多杯水都唔記得啦，唔通計住自己飲咗幾多杯茶同水咩...」

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