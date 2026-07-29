「奶仔」方紹聰39歲生日宣布離巢效力17年TVB 疑提前鋪路考船牌潛水牌兼有9種車牌

方紹聰（奶仔）今日（29日）慶祝39歲生日，卻在社交平台宣佈一個重要決定，正式離開效力長達17年的TVB，消息一出獲多位圈中好友及網民留言，向方紹聰表達支持與祝福，盼奶仔越來越好，前程似錦。

方紹聰從奶仔變奶佬

方紹聰今晚在IG分享多張拍攝時的花絮照片，並在帖文中寫道：「今天是我的39歲生日。順便說一下近況，我剛剛離開了工作了17年的TVB。」方紹聰表示從22歲入行的奶仔，轉眼間已經是39歲的奶佬：「這17年期間，演過了無數角色，亦都當個主持、做過監製。」方紹聰衷心感謝每一位遇到的同事、前輩、工作人員：「是你們讓我知道，一個專業的表演者，甚至乎做人做事，應該要把持一個怎樣的態度。」

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方紹聰約定戰友江湖見

方紹聰亦不忘向觀眾表達謝意：「也很多謝每一位看過我演出的觀眾，是你們的支持，讓我能夠保持初心，繼續進步。」方紹聰寄望未來再有好作品推出：「希望之後能夠利用我多年的經驗，在不同的地方，再為大家送上真摯、用心的作品。各位戰友，江湖見！」

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方紹聰曾考取多個牌照

方紹聰於2007年加入第22期TVB藝員訓練班，展開長達17年的演藝生涯。方紹聰曾主持旅遊節目《#後生仔去台灣傾吓偈》、《野外步出》系列，在TVB擔任過不同崗位，除參與演員工作，亦涉足主持、節目監製等範疇，可謂多才多藝。方紹聰前年考取公共巴士牌，亦有電單車牌、貨車牌等9種車牌，並且手持二級船牌、潛水教練牌等多個專業牌照，似為轉行提前準備。