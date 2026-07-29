P1X3L凍結風波後Marco首現身拒受訪 李尚正再演保安自嘲「有收人工就做」 妹頭回應硬撼TVB《三代同糖》: 百花齊放

HOY全新處境喜劇《你的保安 李寶安》今日（29日）在荃灣舉行開鏡儀式，劇中演員李尚正、妹頭（盧頌恩）、麥沛東、葉振弘（Marco)、魏浚笙、江嘉敏、杜小喬、郭曉姸（Ahyo)、劉綺婷（Yanny)及劉錫賢等到場出席宣傳活動。由於早前吳啟洋證實組合P1X3L已凍結，但未正式解散，今日Marco出席活動時，可能不想回答有關問題，事前表明不接受傳媒訪問。

李尚正與妹頭第二次拍劇

李尚正（阿正）、妹頭（盧頌恩）以保安員造型亮相，妹頭笑稱，換上身上的造型似變了另一個人，大家要望清楚才認出是她，亦有人誤以為她是演飛機師。問到是否需要減肥演出？她表示，導演沒有要求，而且在劇中的角色，是比較鍾意吃。阿正延續電影《死屍死時四十四》演繹保安員獲得香港電影金像「最佳男配角」提名，問他是否因憑戲中「李寶安」一角曾獲提名，公司才特別為他開這處境劇？阿正笑指，就算沒有提名，公司叫也要做，因為自己有收人工，而且高層表示無限量支持，加上現在很難有機會拍劇，並且指出，在公司至今，自己與妹頭，這次是第二次拍攝香港製作的劇集。

妹頭無緣與魏浚笙對戲

有指HOY開拍這處境劇是要跟TVB推出的新處境劇《⁠愛‧回家之三代同糖》對撼？阿正表示，自己的工作是負責演出，將歡樂帶給觀眾，妹頭希望令大家愛回家收看電視，所有劇都有人看，可以百花齊放。二人被指是HOY一哥一姐，妹頭表示，拍得開心也有壓力存在，阿正指做得不好公司也會提出，所以也是盡力去做，近日開工都是每日十多小時，因要趕存貨，二人更透露，除了今天拜神亮相的演員，未來將有更多的藝人加入演出。問到二人有否感情線？妹頭笑稱有，不過是分叉的感情線，劇中有很多青年男女。追問她是否有機會吃到小鮮肉魏浚笙？她說：「未安排到小鮮肉，應該是製作費問題，好彩仍有個Meaning（王耀宏），不過覺得好煩，整日要教他，哈哈！」