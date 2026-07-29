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Jeffrey魏浚笙演小男人自爆現實「振夫綱」 孖Ahyo首演情侶挑戰大反差 信任雙方粉絲會給予發揮空間

影視圈
更新時間：20:15 2026-07-29 HKT
發佈時間：20:15 2026-07-29 HKT

HOY全新處境喜劇《你的保安 李寶安》今日（29日）在荃灣舉行開鏡儀式，Jeffery(魏浚笙)和郭曉姸（Ahyo)到場出席宣傳活動，二人在劇中是一對男、女朋友，但Ahyo表示，因為只收到前段劇本，來到現場才知道與Jeffery是一對。問二人可有親熱鏡頭？二人均表示還未知道。

Jeffrey不怕李尚正爆肚

Jeffrey笑指自己平日是振夫綱之人，在劇中飾演怕女友，對他來說是考驗演技，又指講這番話不會驚女友扭耳仔，並笑言：「真的不會驚，她很尊重我，她驚我多一些，大家看到我的樣子也知道我的勢很強，哈哈！」問到與李尚正合作怕不怕對方經常「爆肚」？Jeffrey 表示不會驚，因為接不上可以NG再拍，最緊要是觀眾睇得開心。問他已經多久沒有拍劇？Jeffrey 也記不起，但他覺得，對於自己這新演員來說，無論拍戲或拍劇也好，都是一個吸收經驗的機會。更說：「每一次與不同對手合作都令我獲益良多，所以很期待。」

Ahyo上堂惡補演技

這次是Ahyo獨立發展後拍攝第一套劇集，雖然之前也拍過另一套劇集，但她也特別去上堂惡補，劇中她的角色是一個不停投訴的人，對她來說是很有反差的角色，所以要拿捏得好好。問到與Jeffrey 飾演男女朋友怕不怕對方的粉絲呷醋？Ahyo即說：「不要寄刀片給我！」Jeffrey 也笑指，自己也很驚，因為Ahyo有很多男粉絲，但他說：「講笑吧！不會啦！大家十分尊重對方的追隨者，會給予我們發揮空間。」Ahyo也說：「大家也很期待看到我們的演出。」她又指，這次在劇中與隊友劉綺婷（Yanny)沒有同場演出的機會。

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