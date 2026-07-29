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黃晸珉疑出軌曝光露骨錄音︰在你身上用盡精力 韓影帝反擊爆料者為跟蹤狂

影視圈
更新時間：20:14 2026-07-29 HKT
發佈時間：20:14 2026-07-29 HKT

韓國影帝黃晸珉近日被爆疑似出軌，一名網民自A稱跟黃晸珉從2024年開始保持不恰當關係。網上更流傳疑似錄音、對話截圖，掀起熱議，當中的一段錄音，清晰聽到黃晸珉的聲音，說出「我好想抱你」、「喜歡就要擁抱」、「你太可愛了」等內容，但未知聲音是否偽造。該網民更公開黃晸珉露骨地寫下性暗示，「他曾打給我說『妻子出去了』，要我去他家裏，然後說『我會在你身上用盡精力』。」A再稱要求跟黃晸珉停止來往，但男方在醉酒後再次找她，並指黃晸珉每次飲醉，都會打電話給不同的女人。

黃晸珉強硬反擊

黃晸珉所屬經理人公司Sam Company今日發聲明強硬反擊，指涉事惡意發文作者實為一名跟蹤狂嫌疑人，一直對黃晸珉進行滋擾騷擾。聲明指黃晸珉早已就事件對該名網民提出刑事起訴，法院曾三度向對方發出禁制令等臨時措施，其後更因確認跟蹤行為成立，向A發出300萬韓圜（約17,000港元）罰款的簡易判決，證明對方確有滋擾前科。黃晸珉於去年8月以跟蹤等罪名對網民A提起刑事起訴，法院今年2月對A判處罰款。但是，由於A對此不服，要求正式審訊，目前正排期審訊。A亦對黃晸珉提出損害賠償訴訟，展開了反擊，案件預計下月14日開審。

黃晸珉如常出席《HOPE：逆襲希望港》謝票活動

公司強調，網上流傳的相關帖文涉惡意剪輯，將就此再次採取法律行動，並就事件引起外界不必要憂慮致歉。黃晸珉今日（29日）如常出席主演電影《HOPE：逆襲希望港》的謝票活動，未受風波影響。電影票房成績驕人，累計觀眾已突破361萬人。

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