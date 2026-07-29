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曾比特上海熱爆演出 埋身玩音樂嗌過癮 想出「七彩黑膠」用純粹歌聲打動人

影視圈
更新時間：18:15 2026-07-29 HKT
發佈時間：18:15 2026-07-29 HKT

曾比特（Mike）日前以香港唯一代表歌手身份，獲邀出席香港電台在上海舉辦的「十大中文金曲—上海金曲匯」活動。今次盛事包括為期三星期的「香港唱片足印展」，展出港台音樂資料庫大量珍藏，包括約130張不同年代的經典黑膠唱片、歷年十大中文金曲獎座及場刊等珍貴物件，絕對係樂迷嘅集體回憶。晚上更舉行廣東歌派對之夜。

Mike首次跟Beat Friday玩音樂

講到黑膠唱片，Mike表示如有機會出黑膠碟，外表一定要夠搶眼，「外觀上希望係七彩顏色，令人望到都好開心。」音樂類型則與「七彩黑膠」完全相反，拒絕花巧，「反而會偏向簡化，盡量以最純粹的音樂去打動樂迷。」至於晚上的Canton Pop Party，Mike透露之前從未去過這類活動，今次是第一次參與，更是第一次超近距離跟Beat Friday一齊玩音樂，「個距離係大家隻手一伸出嚟就可以掂到我。」Mike形容今次體驗非常有趣，感覺猶如將當刻唱歌的自己，以一個很赤裸的表演狀態呈現給大家看，「我見到大家一路聽歌嘅時候一路喺度搖擺，亦都聽得好陶醉嘅時候，其實我自己都唱得好陶醉。」

曾比特到外灘打卡

活動當日，上海天氣酷熱，Mike每逢踏出室外便感受到熱浪侵襲，不過他謂這股熱力遠遠不及居住上海的香港人，以及專程遠道而來撐場的香港歌迷般熱情，差點被大家的愛融化。此外，難得去到上海的Mike，完成工作後經過外灘，忍不住叫司機停車，衝落車影返幾張打卡相，他笑謂：「打完卡就啱啱好熄燈，都算完美的時間節奏！」

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