吳鎮宇兒子中學畢業 費曼自揭曾遇校園欺凌外表被嘲 遭廁所門夾手指、打到變「熊貓眼」

影帝吳鎮宇與太太王麗萍的18歲兒子吳費曼（Feynman），上月於香港新加坡國際學校中學部畢業。吳鎮宇夫婦親自出席兒子的畢業典禮，見證其人生重要時刻。昨日（28日），費曼在社交平台發布多張畢業照片，並撰寫長文回顧從參與內地真人騷《爸爸去哪兒2》後，由小學至中學畢業的校園點滴。他透露自己終於完成學業，並在畢業典禮上與其組建的「撫摸者樂團」登台獻唱，當中更演出了前兩年未能獲校方批准表演的Beyond名曲《海闊天空》，為中學生涯畫上圓滿句號。

吳鎮宇兒子費曼揭小學時遭欺凌

在長文中，費曼罕有地剖白了初入小學時慘遭欺凌的經歷。他憶述當年《爸爸去哪兒2》剛結束，帶着陌生感踏入校園，發現自己難以融入同輩群體，甚至被班主任指在上課時「釣魚」。除了缺乏朋友，費曼更坦言因性格及被視為「不正常」的興趣愛好，遭受過同學的排斥與校園欺凌。他詳細列舉了當時的慘痛經歷，包括大拇指被廁所門夾傷、書包被扔進游泳池，以及外表遭到無情嘲笑。在現實生活中受挫的費曼，當時選擇將互聯網視作避風港，並透過P圖等網絡互動結識了一群知心朋友。

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費曼被空手道黑帶同學打成「熊貓眼」

事情的轉捩點發生在小學五年級。費曼在文中透露，當時因無法忍受而與欺凌他的同學發生肢體衝突，更激動得流下眼淚。然而該名同學原來是空手道黑帶，結果費曼慘被打成「熊貓眼」，這場風波最終被老師制止，但兩人卻意外地迅速和好。升上六年級後，費曼結識了好友，而他熱愛的「動漫」文化亦逐漸普及。雖然中學時期曾經歷分班，他亦曾沉迷於北美伺服器的網絡遊戲《英雄聯盟》，但這段經歷讓他進一步拓展了交友圈子。

費曼感悟每人都有隱藏一面

隨着時間推移，費曼不僅學會了融入校園生活，更與當年打架的那位空手道黑帶同學成為了摯友，並建立起屬於自己的朋友圈及樂團。回顧這段成長歷程，費曼在文末分享了深刻的感悟，指其實每個人都有隱藏及瘋狂的一面，所謂「正常人」往往才是真正的「奇怪人」，關鍵在於找到能讓自己舒服地展露真實一面的環境與群體。最後他特別感激親人、外公外婆、不離不棄的老師以及接納他的朋友們，展現出成熟感恩的一面。

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