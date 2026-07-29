梁詠琪演唱會2026｜Gigi 11月紅館開30周年個唱 舉行日期/票價/優先訂票/公開發售資訊懶人包
更新時間：19:30 2026-07-29 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-29 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-29 HKT
梁詠琪（Gigi）不經不覺已經入行30年！為紀念這個事業里程碑，主辦單位「掌賞娛樂」正式宣布梁詠琪將於今年11月再踏紅館，舉行《梁詠琪 LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會-香港站》。想入場與梁詠琪慶祝30周年的粉絲，即睇以下演唱會日期、票價及門票開賣詳情！
🎤 《梁詠琪 LOVE GiGi愛自己世界巡迴演唱會-香港站》資訊
- 演出日期： 2026年11月27至29日
- 演出地點： 紅磡香港體育館（紅館）
- 開場時間：晚上8:15
- 門票票價： HK$1,180 / HK$780 / HK$480
- 優先訂票及公開發售日期： 待定（請密切留意主辦單位「掌賞娛樂」與梁詠琪社交平台公布）
- 特別紀念意義：特意選擇11月舉行，以紀念30年前（1996年11月11日）推出的首張廣東個人專輯《愛自己》。
- 必睇歌單預告：將國語及廣東經典金曲「大兜亂」，梁詠琪豪言：「總之大家想聽咩歌，我通通都唱！」
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梁詠琪突破性感尺度晒45吋長腿
為呼應30年前的首支音樂作品，梁詠琪將今次演唱會命名為「愛自己LOVE GiGi」，寓意無論經歷甚麼階段，最重要是懂得愛惜自己及對自己誠實。在拍攝演唱會海報時，梁詠琪對合作多年的班底無比信任，罕有地以Deep V西裝褸上陣，盡騷招牌45吋白滑長腿，展現自信有型的一面。回顧初出道時「飛人」般的瘋狂宣傳生活，梁詠琪對一直並肩打拼的團隊、幕後人員及粉絲充滿感激，並強調自己對工作依然充滿熱忱，未來會繼續抱持好奇心，勇敢跳出舒適圈接受各種新挑戰。
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