YOSHIKI@X JAPAN捐50萬賑災 橋本愛終上水發文為震後熊本縣打氣

日本熊本縣昨日（28日）發生黎克特制7.1級強震，最大震度達7級，造成嚴重傷亡，暫錄得13人死亡、逾50人受困失聯。消息震驚日本演藝圈，X JAPAN靈魂人物YOSHIKI率先宣布捐出1,000萬日圓（約51萬港元）支援災區，並談及公開捐款的心情，坦言明白外界對此舉會有不同意見，但認為此刻應以行動支持災民，而非默不作聲。這已不是YOSHIKI第一次援助熊本。2016年熊本大地震發生時，他同樣透過日本紅十字會捐出1,000萬日圓投入災後重建。近年能登半島地震發生後，他也陸續捐出累計5,000萬日圓（約255萬港元）協助災區復原，長年投入公益不遺餘力。

NHK停節目優先播地震新聞

熊本出身的女星橋本愛，月初被爆指控《夫妻別姓刑警》佐藤二郎嚴重騷擾後，事隔一個月更新社交平台，發文形容「聽到熊本地震的消息感到心痛」，並祈願鄉親平安、提醒大家注意中暑，流露對家鄉的牽掛。出身自九州大分市的指原莉乃亦發文指大分同樣震感明顯，為熊本一帶居民擔心，並報平安指已與家人及親戚取得聯絡。木村拓哉透過社交網限時動態關注災情，以白底黑字寫上：「突如其來的地震⋯⋯擔心⋯⋯」寥寥數字流露牽掛。中川翔子、DAIGO等藝人亦相繼發文祈願，日本演藝圈紛紛以行動及言語為災區打氣。另外，NHK電視台因優先播放地震新聞，多套劇集包括小泉今日子、小林聰美主演的《團地兩夫妻》第3集及音樂節目《UtaCon》緊急停播，順延至8月4日播出，TBS綜藝《THE神業挑戰》亦停播應對災情。