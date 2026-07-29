張與辰MV展覽會逼爆 歌迷冒颱風通宵排隊力撐大嗌感動

張與辰剛推出全新廣東歌《迷戀有害》，近日再有國語版《Romantoxic》派台，為讓粉絲更了解新歌拍攝MV實況，與辰日前（25日）在九龍灣舉行MV展覽會，重現MV場景供粉絲打卡外，還可以抽「FALALA」（與辰設計原創卡通人物）MV造型公仔盲盒。而抽中「FALALA」盲盒隱藏版的30名幸運粉絲，除了可以聽到與辰現場獻唱新歌及多首歌曲外，還可以扮演MV女主角跟與辰合照。

張與辰粉絲冒3號風球通宵排隊

今次展覽本打算於7月25及26日一連兩日舉行，但撞正颱風「紅霞」襲港，與辰為免歌迷有危險決定將活動濃縮為一日。不過依然有粉絲預早一晚在展覽場地通宵排隊等候，望有更大機會成為幸運兒爭取跟與辰近距離接觸機會。7月25日雖然掛着3號風球，依然有大批歌迷到MV展覽會參觀，到晚上與辰親自到現場與30名幸運粉絲舉行專屬「迷你音樂會」，現場演繹《迷戀有害》外，還讓歌迷即場點唱，最終唱了《LOVE》、《Forever Young》、《魔鬼中的天使》、《你好不好》、《擱淺》及《太傻》等多首歌

張與辰睇粉絲打卡抽盲盒好滿足

與辰得知有歌迷冒着颱風通宵排隊，相當感動，「真係冇諗過有人願意咁樣為自己排隊，我以前都有為蔡依林同周杰倫嘅活動排過隊，好明白佢哋心情，所以真係好開心好感動，自己可以有班咁支持自己嘅歌迷。」與辰見到歌迷在MV場景打卡及抽中隱藏版「FALALA」時表現興奮，他亦覺得好有滿足感，「睇到fans打卡好開心，抽中咗隱藏版更加興奮，好難得做到呢件事，我之前嘅MV都冇辦法畀到個場景大家打卡，今次可以做到啲唔一樣嘅嘢，好開心可以成功。」對於活動因颱台「紅霞」襲港令展期被迫縮短，與辰都大表可惜，「因為打風展覽擺唔到兩日，有啲fans今日未必得閒，要聽日星期日先得，所以fans會少咗機會參與真係有啲可惜，希望下次可以做啲唔一樣嘅嘢，等多啲fans可以參與到。」

張與辰廣東版國語版故事大不同

《迷戀有害》和國語版《Romantoxic》已先後推出，與辰都好緊張到底歌迷會較嘉歡那個版本，「我幾好奇歌迷會鍾意國語版定廣東版，因為兩首歌雖然旋律係一樣，但係聽感上係好大分別，連個故事內容都唔一樣，冇咗神話故事嘅背景，係直白𠱁女朋友咁樣，過嚟畀我攬住你，等我𠱁你錫你咁樣。」與辰除了會在社交平台收集意見外，還預告趁着暑假會再有活動舉行，落區親自收集歌迷意見，「嚟緊8月初會有架新歌嘅專車喺街上面行，我都會上埋架車度，好似謝票咁，哈哈！我都好期待，未試過應該幾有趣，希望到時大家可以街上面偶遇我啦！」不過與辰期望今次活動時天公造美，「希望唔好掛風球同落雨，唔好咁曬，等fans都唔好咁辛苦啦！